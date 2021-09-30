網球／喬帥不打印地安泉賽 千禧年後首次三巨頭皆缺席
世界球王Novak Djokovic今(30)日在社群網站上宣布將不會參加本屆的印地安泉大師賽，如此也將確定是自2000年來首次，Roger Federer、Rafael Nadal和Djokovic都沒打該站比賽。
記者黃建霖/綜合報導
2021-09-30 11:26:22
Djokovic此前曾5度贏得印地安泉冠軍，這裡也算是他的幸運地，然而在今年參賽量大的情況下，他身體也略顯疲態，已經連續輸掉奧運及美網冠軍，無緣寫下年度大滿貫的紀錄。
在幾經考慮之後，Djokovic在社群網站上寫道，「我很抱歉今年見不到印第安泉的球迷了，我將缺席沙漠的比賽，這是我最愛的賽事之一。希望和大家明年見！」
在美網決賽輸球之後，Djokovic放棄了近期的大部分賽事，留在貝爾格勒的家中休息、陪伴家人，並考慮下一步的計畫。目前還不確定他是否會參加11月4日舉辦的ATP年終總決賽。
隨著Djokovic的缺席，加上之前因傷已經相繼宣布不參加的Federer和Nadal，本屆印地安泉站「三巨頭」都不會參加。去年該賽事因疫情而停辦，2019年的衛冕冠軍則是Dominic Thiem。