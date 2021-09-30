NBA／兩度確診　金塊球星怕不良反應拒打疫苗

丹佛金塊和陣中新星Michael Porter Jr.簽下5年2.07億美元頂薪續約，被問到近期熱門話題球員是否接種新冠肺炎疫苗，Porter Jr.透露自己2度確診，決定不打疫苗，也反對聯盟強制球員接種。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-09-30 11:39:06
Porter Jr.接受美國媒體《Denver Post》訪問時表示，「對我來說，我感染了兩次新冠肺炎，我看到我的身體會如何反應。儘管可能性很小，但接種疫苗後，你可能會產生不良反應，對我來說，我就覺得很不舒服。」
Porter Jr.也表示反對聯盟要求NBA球員接種疫苗，「這應該讓每個人自己決定。如果你覺得能疫苗有效，能保護自己和他人就去打，如果覺得不安全，那就不要打。」
Porter Jr.認為他有過確診經驗，已經知道他對病毒會有什麼反應，所以不想冒險將可能會對他產生負面影響的東西打進體內。
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