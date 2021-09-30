運匠急性心肌梗塞險猝死　霸氣醫：把命留下來

台中47歲邱姓司機菸齡逾20年，上月發車前突然心臟一陣收縮、劇痛、直冒冷汗，忍痛走到辦公室後當場暈倒，送醫確診為急性心肌梗塞併主動脈瓣膜嚴重狹窄，亞大醫院心臟內外科全員出動搶救，緊急置放支架、裝設葉克膜，並執行主動脈瓣膜置換手術，總算「把命留下來」，讓家屬感激不已。

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邱先生自述說，本身沒有任何慢性病，只有「菸抽多了點」，事發當天早上，他例行性檢查車子，確認安全無虞準備發車時，突然覺得劇烈胸痛、心臟一陣強力收縮，且直冒冷汗，當下非常不舒服，因驚覺事態不對，接著緩步走到辦公室，正準備休息時突然暈倒，聽同事轉述，同仁通報119將他送往急診，在急診時已無意識，等他下一次睜開眼，發現已經躺在加護病房。

邱先生說，後續聽醫師說明，才知道送醫後心臟不僅裝上支架，還放上葉克膜維生系統，後續再接受心臟瓣膜置換術，四天後才移除葉克膜，並轉往普通病房進行心肺復健，能夠再度與家人相聚，一定會珍惜得來不易的重生機會，並從此戒菸，不再讓家人擔心。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師江國峰表示，當時心電圖檢查顯示患者ST段上升，同時伴隨胸部X光有嚴重的肺積水，當下懷疑患者可能不單純只有冠狀動脈的問題，進一步的心臟超音波雖然沒有看到心室中膈破損，卻發現主動脈瓣的先天異常以及嚴重退化。

心臟內外科團隊的診療計畫確定後，便立即啟動緊急心導管手術，於心導管檢查時發現冠狀動脈左前降支同時灌注心臟的前壁及下壁，在左前降支的阻塞程度達90%，心導管團隊快速置入冠狀動脈支架，儘速恢復冠狀動脈血流。

心臟血管外科劉殷佐主任則表示，因患者置放支架後血壓仍不穩定，只能藉葉克膜暫時維生，但心臟恢復程度不如預期，肺水腫情形相當嚴重，透過心臟超音波檢查，發現患者的主動脈只有兩葉薄片，為急性心肌梗塞併主動脈瓣膜嚴重狹窄，評估後再安排主動脈瓣膜置換手術，才順利解除肺水腫症狀，並脫離葉克膜，他笑說：「總算把命留下來了」。

劉殷佐指出，急性心肌梗塞是指冠狀動脈血流突然因血栓而完全阻斷，造成心肌壞死，約有一半以上猝死機率，其中70%病人以劇烈胸痛表現，主動脈瓣膜狹窄則屬於先天性疾病，正常人主動脈有三瓣，邱先生本身長年抽菸，加上先天性兩片瓣膜貼合，故僅有兩瓣，以致於發生狹窄時，血液無法順利流向全身，才會「先天不良併後天失調」，導致此次嚴重併發症。