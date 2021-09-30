正妹YouTuber臉盲程度嚴重　自認長相激似王彩樺

正妹YouTuber Lucy（黃昱璇）近來挑戰聲音直播主持，她平時在頻道中開箱許多新奇商品，讓觀眾驚喜連連。在直播中，Lucy自爆臉盲程度嚴重，連鈕承澤和屈中恆都分不清楚，還笑說自己撞臉「台灣濱崎步」王彩樺，掀起網友熱議。

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Lucy 在直播中與粉絲互動，被問到理想對象類型時，自爆是大臉盲：「我挑對象真的不太看男生的外表，大家都不相信，我也困惑為何自己對外型的標準沒有很高，後來發現我真的完全是一個大臉盲，如果有人換髮型或是造型，我就會認不出他是誰。」粉絲接著考她鈕承澤與屈中恆，Lucy直呼：「這題真的超難！」同時透露自己製作與王彩樺對比圖時，意外發現與對方撞臉：「我就開始思索，如果我變老了，到底會比較像我媽，還是會像彩樺姐？因為我現在跟彩樺姐臉真的太像了！」

▲Lucy自認對男生外型的標準沒有很高。（圖／Lucy IG）

Lucy 成為YouTuber之前是一名演員，就讀戲劇系的她，一畢業就先接廣告、拍MV等，後來因緣際會下才開始著手YouTuber的工作。而Lucy私下也有經營炭盆栽生意，坦言前陣子一度面臨財務危機：「那陣子不只有賣炭盆栽，還有兼職早餐店工作、演員接案，早餐店下班回到家，做炭盆栽還會做到睡著。」