中國昔日「百強房企」光耀集團破產　老董落跑遭通緝

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根據報導，郭耀名曾了為填補缺口，向「民間借貸」（高利貸）伸手，負債情況也因此越來越嚴重。他還曾經公開求救，稱「只要再給3至5億（人民幣），就能緩過來」，但最後不僅沒有找到錢，缺口還越來越大，從重整程序到裁定破產的4年期間，也無法挽救光耀集團。
據《南方都市報》報導，光耀暴雷之後，郭耀名隨即遠走香港，至今下落不明，去年東莞市第三人民法院曾發出懸賞令尋找郭耀名，最高懸賞金高達160萬人民幣（約台幣689萬元）。隨著光耀集團倒下，集團開發的荷蘭小城、光耀翡儷港等建案也處於爛尾狀態。
光耀集團2002年於廣州惠州成立，5年後成為惠城區銷售冠軍。2010年，光耀集團走出惠州，業務拓展至珠三角、長三角、環渤海區域。隨後總部遷入深圳，並於2011年製2013年延續三年被評為中國房地產百強企業，年銷售額一度逼近80億人民幣（約台幣345億元）。
不過光耀集團在迅速擴張之下，也很快的爆發出資金鏈斷鏈危機，先是2013年被爆出曾向深圳某商業銀行申請貸款，但因有不履行法院判決的失信紀錄而被拒絕。2014年進一步被爆出資金鏈出現問題，總負債達到百億元人民幣。郭耀名當時解釋，集團曾兩次嘗試通過重組上市，但都以失敗告終，讓光耀損耗巨大，資金鏈由此開始緊繃。
直至2018年1月4日，惠州市中級人民法院對外發布公告表示，已於2017年12月11日正式受理光耀集團申請破產重組案。據統計，當時有超過1100家債權人申報債權，總額於報總額達212億人民幣（約台幣913億元），其中購房者人數為883家。