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中國昔日「百強房企」光耀集團破產　老董落跑遭通緝

▲中國房地產業近來風暴不斷。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房地產業近來風暴不斷。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-09-30 11:59:17｜2021-09-30 12:06:28

中國房地產巨頭恆大集團傳出債務危機，也引起外界對於房地產業高負債比的關注。曾是百強房企的「光耀集團」26日也宣布破產，債權總額高達169.86億人民幣（約台幣730億元），董事長郭耀名更被懸賞通緝160萬元人民幣（約台幣688萬元），出逃香港至今下落不明。集團開發的荷蘭小城、光耀翡儷港等建案也爛尾，仍在等待接盤。

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綜合中媒報導，光耀集團於26日宣布破產消息，並稱《光耀集團有限公司重整計劃（草案）》未獲債權人會議通過，最終廣州惠州市中級人民法院裁定終止光耀集團重整程序，並宣告光耀集團破產。

根據報導，郭耀名曾了為填補缺口，向「民間借貸」（高利貸）伸手，負債情況也因此越來越嚴重。他還曾經公開求救，稱「只要再給3至5億（人民幣），就能緩過來」，但最後不僅沒有找到錢，缺口還越來越大，從重整程序到裁定破產的4年期間，也無法挽救光耀集團。

據《南方都市報》報導，光耀暴雷之後，郭耀名隨即遠走香港，至今下落不明，去年東莞市第三人民法院曾發出懸賞令尋找郭耀名，最高懸賞金高達160萬人民幣（約台幣689萬元）。隨著光耀集團倒下，集團開發的荷蘭小城、光耀翡儷港等建案也處於爛尾狀態。

光耀集團2002年於廣州惠州成立，5年後成為惠城區銷售冠軍。2010年，光耀集團走出惠州，業務拓展至珠三角、長三角、環渤海區域。隨後總部遷入深圳，並於2011年製2013年延續三年被評為中國房地產百強企業，年銷售額一度逼近80億人民幣（約台幣345億元）。

不過光耀集團在迅速擴張之下，也很快的爆發出資金鏈斷鏈危機，先是2013年被爆出曾向深圳某商業銀行申請貸款，但因有不履行法院判決的失信紀錄而被拒絕。2014年進一步被爆出資金鏈出現問題，總負債達到百億元人民幣。郭耀名當時解釋，集團曾兩次嘗試通過重組上市，但都以失敗告終，讓光耀損耗巨大，資金鏈由此開始緊繃。

直至2018年1月4日，惠州市中級人民法院對外發布公告表示，已於2017年12月11日正式受理光耀集團申請破產重組案。據統計，當時有超過1100家債權人申報債權，總額於報總額達212億人民幣（約台幣913億元），其中購房者人數為883家。

▲中國昔日的百強房企「光耀集團」在掙扎4年後宣告破產，出逃香港的董事長郭耀名更被懸賞通緝（圖／翻攝自微博）
▲中國昔日的百強房企「光耀集團」在掙扎4年後宣告破產，出逃香港的董事長郭耀名更被懸賞通緝（圖／翻攝自微博）

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