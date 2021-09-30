昨日沒國旗、今日人手一支　藍黨團要求國旗海飄揚

高雄市議會第六次定期大會開幕，昨（29）日國民黨團總召童燕珍談到，希望在國慶在高雄能看見國旗飄揚，市長陳其邁則笑說「我辦公室桌上就有，但國民黨團沒有」，今日童燕珍就拿多支小國旗到議會發放，國民黨團質詢時間時也人手一支小國旗，砲轟10月國慶煙火快到，街頭還沒看到半面國旗，要求市長努力讓國旗海飄揚。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-30 11:59:58
國民黨團在質詢時質疑，國慶煙火睽違多年再到高雄舉辦，現在已經九月底，這是國家的重要慶典，高雄市幾個重要的路口卻看不見旗海飄揚的場景，完全沒有規劃，要求一定要看到國旗，並在質詢結束高喊「傾聽民意、邁擱騙阿」，還送了兩支小國旗給市長陳其邁，並要求陳其邁一起喊「中華民國生日快樂」；對此陳其邁則指出，應該懸掛國旗的政府機關都會懸掛，歡迎議員一起參加升旗典禮。
台灣基進新聞部主任張博洋則認為，國民黨主席寫情書給習近平的時候不敢寫「民國」，國民黨選擇性的愛中華民國，把旗幟當成騙票工具，自己身為一個台獨份子，縱使立場不同但看了都覺得可悲；張博洋強調，求表現可以在問政上，實在不需要再把腦筋動到掛國旗，高雄，早就不是韓國瑜執政，要愛國，請回頭去問問朱立倫，把民國藏去哪了？國民黨要先問問自己，民國都不要了，還要國旗幹嘛？