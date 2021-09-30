粗估200萬人適用！公投移轉投票最快2023年上路
行政院今（30）日召開院會，會中針對中選會擬具「全國性公民投票不在籍投票法草案」拍板通過。行政院考量國人因工作或就學等因素，或不便返鄉投票，將開放事先申請國內跨縣市的移轉投票，中選會主委李進勇於會後記者會中表示，可以符合申請資格的國人應有190萬到200之間，而依作業時程來看，今年12月的萊豬等4大公投案肯定來不及，盼能在2023年公投正式啟動。
記者黃宣尹／台北報導
2021-09-30 12:07:06
針對公投移轉投票，李進勇表示，中選會粗估在異地工作的人口大約有130到140萬人、異地求學約有30幾萬人，所以可以符合資格申請移轉投票的國人，大概是190到200萬人之間。
李進勇說，感謝行政院會通過此案，但在立院審議過程要多久很難拿捏，順利完成立法程序後，選務機關還要進行準備的工作，包括相關辦法擬定、表格製作、人員訓練系統建置等等，這些工作粗估需要半年時間，接著還要讓民眾有申請的時間，申請時間截止到投票日至少要有60天，所以整個算起來，要在今年12月工頭啟用是肯定來不及的。
李進勇也說，國人期待殷切此案，所以希望能夠盡速完成審議，盼能在2023年全國性公民投票來得及讓國人有機會申請。至於申請條件，李進勇說，會採取最寬鬆資格，沒有做限制，只要是有公民投票投票權的國人，都可以按照法案相關規定申請。