榮家住民疫苗涵蓋率 退輔會：第一劑85%、第二劑59%
新冠肺炎疫情持續蔓延，為了防疫政府鼓勵民眾施打疫苗。行政院退除役官兵輔導委員會今（30）日表示，轄下榮民之家第一劑85%、工作人員98%。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-30 13:00:15｜2021-09-30 13:02:20
立院外交及國防委員會今日邀請退輔會主委馮世寬進行業務報告，並備質詢。馮世寬報告指出，因應疫情成立「因應嚴重特殊傳染性肺炎大流行疫情防治工作小組」，督導所屬機構落實防疫措施，3所榮總爲新冠肺炎重度收治醫院，12所榮總分院爲社區採驗院所，專責病房605床、專責加護病房76床，協助收治確診病患401人。
針對安養及醫療機構疫苗接種情形，退輔會報告書中表示，統計截至8月31日止，榮民之家住民疫苗涵蓋率，第1劑85%、第2劑6%；榮家工作人員疫苗涵蓋率，第1劑98%、第2劑23%。退輔會就養養護處長厲以剛補充表示，統計截至9月29日止，榮家住民第2劑涵蓋率已從6%提升至59%。
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