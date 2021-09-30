COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

榮家住民疫苗涵蓋率　退輔會：第一劑85%、第二劑59%

▲退輔會主委馮世寬列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。（圖／記者呂炯昌攝.2021.09.30）
▲退輔會主委馮世寬列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。（圖／記者呂炯昌攝.2021.09.30）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-30 13:00:15｜2021-09-30 13:02:20

新冠肺炎疫情持續蔓延，為了防疫政府鼓勵民眾施打疫苗。行政院退除役官兵輔導委員會今（30）日表示，轄下榮民之家第一劑85%、工作人員98%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立院外交及國防委員會今日邀請退輔會主委馮世寬進行業務報告，並備質詢。馮世寬報告指出，因應疫情成立「因應嚴重特殊傳染性肺炎大流行疫情防治工作小組」，督導所屬機構落實防疫措施，3所榮總爲新冠肺炎重度收治醫院，12所榮總分院爲社區採驗院所，專責病房605床、專責加護病房76床，協助收治確診病患401人。

針對安養及醫療機構疫苗接種情形，退輔會報告書中表示，統計截至8月31日止，榮民之家住民疫苗涵蓋率，第1劑85%、第2劑6%；榮家工作人員疫苗涵蓋率，第1劑98%、第2劑23%。退輔會就養養護處長厲以剛補充表示，統計截至9月29日止，榮家住民第2劑涵蓋率已從6%提升至59%。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀