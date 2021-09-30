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時代力量遞請願書　籲新北市議會公開議員財產、助理名單

▲時代力量智庫執行長李兆立、新莊區主任吳香君及時代力量新北市黨部副執行長彭盛韶，今日前往新北市議會遞交請願書，呼籲公開議員的財產、助理名單及助理費明細。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.30）
▲時代力量智庫執行長李兆立、新莊區主任吳香君及時代力量新北市黨部副執行長彭盛韶，今日前往新北市議會遞交請願書，呼籲公開議員的財產、助理名單及助理費明細。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.30）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-30 12:33:54

新北市議員詐領助理費、配合款等貪污的事件頻傳，重創民眾對新北市議會的信任；為遏止類似的歪風，時代力量新北黨部今（30）日在新北市議會召開記者會，呼籲新北市議會應於本會期制定公開議員財產、公費助理的名單，及助理補助款明細的內部規定。

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時代力量新北市黨部副執行長彭盛韶表示，現行的制度下，難以瞭解議員從政後的財產是否有不正常增加，雖現行規定議員的財產需要申報，但不需要跟總統、立委一樣上網公開，民眾只能到監察院逐筆的申請調閱，並在指定時間內查閱；讓許多不守法的議員，逃過民意的檢視，直到被檢調查獲才一次爆發。

彭盛韶說，原本《公職人員財產申報法》規定縣市議員的財產申報，須上網公告，相關的規定卻在2007年修法時被黨團協商刪除，時代力量今年初已提出修正草案，明訂議員的財產申報，應定期上網公告；呼籲新北市議會在修法通過前就先制定內規，自主將議員向監察院申報的財產明細公開在議會網站。

時代力量新莊區主任吳香君認為，過去許多詐領案件，犯罪人常以親戚好友擔任人頭請款，實際上根本沒有從事助理的工作，甚至本身有其他正職工作；但因為助理名單沒有公開，讓不法議員有上下其手的空間，被請託掛名的人頭，也會產生「反正沒人知道」的僥倖心態。

吳香君強調，公開議員公費助理的明細，在日本、美國都是行之有年的制度，公開助理的名單，有助於民眾聘用的助理是否正當，公開薪資的級距，則可檢視有沒有浮報薪資；呼籲新北市議會參考國外的規定，在這個會期結束前通過內規，將公費助理的姓名、職務和對應的薪資級距都刊登在網站上。

時代力量智庫執行長李兆立指出，現任66位的新北市議員中，有9位涉貪，等於每7位就有1位涉貪，其中過半是詐領助理費，貪污金額從數百萬到上千萬不等，讓本來應該是為人民監督政府的市議員，變成迫切需要被監督的對象；此外，時代力量也遞交請願書，由新北市議會二審專門委員林順全代表受理。
 

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