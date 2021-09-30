時代力量遞請願書　籲新北市議會公開議員財產、助理名單

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彭盛韶說，原本《公職人員財產申報法》規定縣市議員的財產申報，須上網公告，相關的規定卻在2007年修法時被黨團協商刪除，時代力量今年初已提出修正草案，明訂議員的財產申報，應定期上網公告；呼籲新北市議會在修法通過前就先制定內規，自主將議員向監察院申報的財產明細公開在議會網站。
時代力量新莊區主任吳香君認為，過去許多詐領案件，犯罪人常以親戚好友擔任人頭請款，實際上根本沒有從事助理的工作，甚至本身有其他正職工作；但因為助理名單沒有公開，讓不法議員有上下其手的空間，被請託掛名的人頭，也會產生「反正沒人知道」的僥倖心態。
吳香君強調，公開議員公費助理的明細，在日本、美國都是行之有年的制度，公開助理的名單，有助於民眾聘用的助理是否正當，公開薪資的級距，則可檢視有沒有浮報薪資；呼籲新北市議會參考國外的規定，在這個會期結束前通過內規，將公費助理的姓名、職務和對應的薪資級距都刊登在網站上。
時代力量智庫執行長李兆立指出，現任66位的新北市議員中，有9位涉貪，等於每7位就有1位涉貪，其中過半是詐領助理費，貪污金額從數百萬到上千萬不等，讓本來應該是為人民監督政府的市議員，變成迫切需要被監督的對象；此外，時代力量也遞交請願書，由新北市議會二審專門委員林順全代表受理。