林錫耀稱蔡英文欲徵召2022六都人選？民進黨澄清無此發言
有媒體報導，昨（29）日民進黨全代會工作小組會議上，民進黨秘書長林錫耀提及兼任黨主席的總統蔡英文希望由自己負責六都人選提名，與會的組織部主任李慶鋒今（30）日表示，林錫耀於會中並無此發言，特此澄清。關於明年提名辦法都還在工作小組中尋求共識，尚未有具體結論。目前程序仍要等工作小組完成討論後，將結論送交中執會，再由蔡英文親自主持、處理該項議案之決定。
記者黃宣尹／台北報導
2021-09-30 12:40:53｜2021-09-30 13:21:33
李慶鋒表示，昨日全代會工作小組會議中，直轄市市長候選人以徵召方式產生，是由出席委員提出之方案，並列為下次會議討論之3個方案之一。
民進黨高層受訪表示，民進黨是民主政黨，選舉提名辦法都會因應不同的時空環境，與時俱進，經由內部討論的草案也要送中執會、全代會同意後才能執行。
該高層說，蔡英文是總統也同時兼任黨主席，儘管對於選舉提名及選舉結果都會負起最後的責任，但也會尊重黨內制度，循程序完成提名的辦法以供遵循。
另昨日與會的立委王定宇也表示，現場確實沒有所謂「主席要負責徵召」的這種說法，大家都還是在討論階段。無論如何，民進黨會凝聚共識並提出方案送中執會和全代會，以利為黨找出最適合的候選人。