《魷魚遊戲》101答應老婆不拍床戲 卻跟美女在廁所連結
南韓《魷魚遊戲》紅遍全球，劇中主角與配角各個名氣大漲，其中飾演背號101的黑道參賽者許成泰，劇中為了闖關不擇手段，更與編號212的韓美女（金姝怜 飾）在遊戲間廁所「做色色的事」；他隨著作品知名度提高，過去一番「給我10億也不會拍床戲，這是我跟老婆的約定」言論被翻出，讓網友挖苦表示：「你太太現在在你背後，她很火！」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-09-30 12:50:48
許成泰因長相凶狠關係，在韓劇中經常飾演反派配角，是劇迷熟悉的臉孔，他這次在《魷魚遊戲》中再飾演反派，因為賭博輸錢被黑道追殺，最後決定加入456億元獎金的「魷魚遊戲」，參賽序號為101號，因手段凶殘、遊戲裡濫殺無辜，使得其他參賽者不敢與他為敵，算是遊戲裡的老大。
許成泰劇中為了奪得456億獎金，不擇手段傷害別人、拉攏關係人士，其中編號212的金姝怜曾「投機取巧」救過他，許成泰為了鞏固勢力留住她，2人在遊戲間廁所「情愫爆發」，產生人與人的連結。
許成泰爆紅是非多，網友翻出他2016年上廣播節目時，主持人問他：「可以為了電影裸體嗎？」他回：「可以！」並接著說：「裸體拍攝不一定是意味著愛情戲或是床戲，我已經跟老婆約定『絕對不會拍床戲』！」主持人再問：「給很多錢也不會嗎？給你10億也不挑戰嗎？」許成泰態度堅定表示：「絕對不會！我跟老婆約好了，錢我會慢慢賺。」
許成泰過去言論掀起討論，為了《魷魚遊戲》跟老婆「毀約」，網友紛紛表示「最後還是毀約了」、「你老婆在你背後，她現在很火！」《魷魚遊戲》全9集可至Netflix收看。
※【NOWnews 今日新聞
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