高市無黨黨團質詢砲火全開　兩位副市長被請離議場

高雄市議會第六次定期大會已經開始，今（30）日上午無黨團結聯盟黨團進行黨團質詢時，三位副市長中，副市長羅達生因為講錯議員名字被認為不尊重議員，遭請離議場，而另名副市長史哲則被認為平時態度高傲，至少聽過10名議員這樣說，好像看不起議員一樣，也被請出議場。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-30 13:22:21
無黨團結聯盟議員朱信強認為，三位副市長應該是要輔佐市長、替市長加分，而不是扯市長後腿，隨後請羅達生副市長認一認，現場質詢的黨團3位議員名字分別是什麼，但羅達生卻將市議員陳善慧、李順進的姓氏講反，無黨黨團認為無黨議員不受到尊重，雖然羅達生不斷道歉，仍被請出議場；市長陳其邁則連忙緩頰三人都很英俊，頭髮也短短的「我們來改進」。
議員李順進則認為，高雄流行音樂中心多次變更設計遭到監察院糾正，直指就是副市長史哲從擔任文化局長起就數度變更設計，這不但在網路上引發批評，也變成國際間的笑話；朱信強也痛批，多次遇到史哲，史哲都沒理會，連市長都很有禮貌地打招呼，認為身為一個副市長要有禮貌，因此史哲也被請出議場，直到民進黨團質詢才又返回議場，只有副市長林欽榮還留在議場內，朱信強認為，三個副市長中，林欽榮行程是最多的，無黨給予肯定。