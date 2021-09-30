未來10年最重要工程！北市完成捷運南北環狀線工程簽約
台北市長柯文哲今（30）日上午出席「台北捷運環狀線-南北環段機電系統、自動收費系統及軌道工程採購案」簽約儀式典禮。柯文哲在致詞時表示，捷運環狀線是台北市未來10年最重要的工程，今天的簽約，是整個環狀線第二階段啟動的重要時刻。
記者丁上程／台北報導
2021-09-30 13:16:55｜2021-09-30 13:17:19
柯文哲表示，目前現有捷運路網有152公里、131個車站，希望10年後可以達到210.4公里及182站，因此環狀線是台北市未來10年最重要的工程；再來就是BOT工程，北市236間學校在未來10幾年也將會陸續大幅改建。
柯文哲指出，南北環段機電系統、自動收費系統及軌道工程採購案的標案金額達255億元，包含要買29列電聯車、機電系統及自動收費系統和軌道工程，也保留了東環段未來的擴充條款，全部完工後，會有42個車站。
他表示，這次標案得標的AAC團隊，是從最有利標中脫穎而出。而AAC團隊事實上由3家公司組成：法商阿爾斯通、巴西商艾斯通及中鼎公司，他們都是國際知名軌道專業廠商，這也不是跟北捷第一次合作，之前的萬大線、新蘆線也都有跟他們合作過。
柯文哲表示，在今天的簽約儀式後，期許大家在過去經驗的基礎之上繼續努力，全力建構一個完整的環狀捷運路網。