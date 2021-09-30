不用台語質詢馮世寬 陳柏惟：終極目標講得好讓對方想學
台灣基進立委陳柏惟27日質詢國防部長邱國正，雙方卻因台語質詢引起爭執，成為熱議話題。陳柏惟今（30）日質詢退輔會主委馮世寬卻用國語質詢，陳柏惟表示，沒要求馮世寬學台語，「我講得好你會想要學，才是我的終極目標」，馮世寬則回應委員對他很好。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-30 14:12:21
針對台語質詢引發爭議，立院秘書處28日宣佈暫緩執行通譯服務，加強溝通後再施行。立院外交及國防委員會今日邀請退輔會業務報告，馮世寬會前受訪表示，台語不行，當然希望委員用國語來問政。馮世寬進一步表示，很多老榮民打電話給他，也希望他用國語問政，他們這樣才聽得懂啊，那些老榮民從各地來的，他們當然不會講台語。
國民黨立委馬文君質詢時詢問如何跟來自各地的老榮民打招呼？馮世寬表示，在這些方言裡面，只有福州話是沒辦法，但是福州的國語很好聽，當場以福州話秀出一段「小小的一杯酒，滿滿的心意」，還用廣東話秀了一段「你很漂亮，我喜歡你」。馮世寬透露，自己學習了各種方言，每次講完榮民都會擁抱他，「他們覺得我很親切」。
輪到陳柏惟上台時，馮世寬馬上表示稍早有跟對方「打招呼」，此話讓陳柏惟忍不住笑出來。陳柏惟說，早上記者有問馮世寬台語質詢一事，不過自己過去一年半都用中文質詢他，沒強迫學台語，馮世寬也點頭說「是的」。陳柏惟坦言，「我也沒拜託你學台語，我講得好你會想要學，才是我的終極目標」。馮世寬則表示，「委員對我非常好，我也給記者這麼講」。