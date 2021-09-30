公投移轉投票 劉世芳強調與年底無關、周春米樂觀其成
行政院今（30）日召開院會，會中針對中選會擬具「全國性公民投票不在籍投票法草案」拍板通過。行政院考量國人因工作或就學等因素不便返鄉投票，將針對公民投票案，開放事先申請國內跨縣市的移轉投票，粗估有200萬人左右適用。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今（30）日對此表示，到立法院後會照程序審議，但跟年底公投完全沒有關係，因為根本來不及適用；民進黨周春米也說，公民社會大家表達意見的管道更為方便，樂觀其成。
記者黃宣尹／台北報導
2021-09-30 13:43:37
中選會表示，本次修法是為實踐公民投票法第25條有關「全國性公民投票得以不在籍投票方式為之，其實施方式另以法律定之」之規定。有鑑於投票權人因工作、就學等因素不克返回戶籍地投票，或因返回戶籍地投票須花費大量時間、金錢而影響投票意願，為便利投票權人行使其投票參政權利，爰擬具本草案。
中選會認為，目前推動移轉投票在社會有高度共識，現階段先公投，再推廣至一般選舉，且先求穩、再求廣，先中央、再把範圍擴大至地方選舉。如此才能確保國人對於公民投票之信賴，也確保公投結果不受外力干預。
行政院長蘇貞昌表示，台灣是民主國家，如何擴大參與、深化民主，是努力的目標。公民行使投票權常因工作、就學等因素不方便返回戶籍地，或要花很多時間、金錢，提高投票意願成了政府該努力的。
劉世芳說，行政院通過後送到立法院，會照程序審議，但跟年底公投完全沒有關係，因為根本來不及適用。
周春米也說，公投就是全國行使一樣的權利，所以不用去分有沒有在戶籍地投票。公民社會大家表達意見的管道更為方便，樂觀其成。