病毒化身「怪獸國度」口罩 5%銷售額捐社福團體做公益

人人談而生畏的新冠病毒，在藝術家創作下化身可愛小怪獸，並贏得 CSD 中衛與金士頓合辦口罩設計比賽冠軍大獎，經中衛重新包裝為「怪獸國度」親子口罩， 10 月 5 日上市，銷售所得將提撥 5% 捐給「台灣行動兒童療育協會」及「社團法人台中市自閉症教育協進會」，期能幫助弱勢兒童順利打怪，突破人生難關。

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「怪獸國度」口罩作者「 Yman.S 」是馬來西亞籍包裝設計師。去年年底參加中衛與金士頓在亞太地區合辦的口罩設計比賽，勇奪冠軍大獎。這項比賽有來自台灣、新加坡、馬來西亞等十國，總計 3 千多件作品參賽，今年二月決賽時，「怪獸國度」的童趣的畫風，贏得評審青睞。

▲讓人生畏的新冠病毒，透過藝術創作化身可愛小怪獸，由中衛重新包裝為「怪獸國度」親子口罩，生動逗趣模樣很能紓解緊張情緒。（圖／中衛提供）

中衛表示，疫情延燒之際，作者將讓人恐懼的新冠病毒，化身一隻隻可愛小怪獸，五顏六色的獨眼怪、三眼怪和胖胖怪擠在一起調皮歡笑，可愛逗趣模樣，很能舒緩長期抗疫的緊張情緒。

此外，作者將兒時記憶中的恐怖怪獸，及每天在真實生活中上演的磨練與挑戰，乃至於嚴峻的新冠疫情，全部化為一隻隻可愛討喜的小怪獸，鼓勵人們在面對困難時不再懼怕、勇敢奮戰，也給人帶來希望與勇氣。不幸的是，作者於九月初因染疫離世，不過他在「怪獸國度」的創作，仍留給大家滿滿正能量。

CSD 中衛行銷部經理周令怡表示，人生中難免遇上要打怪過關的時候，為了替困頓在疫情中的人們加油打氣， CSD 中衛特地將這款「怪獸國度」重新包裝成親子口罩，並且提撥 5% 銷售額，捐贈給「台灣行動兒童療育協會」及「社團法人台中市自閉症教育協進會」，希望幫助弱勢兒童順利打怪，突破人生難關。

這款 CSD 中衛與金士頓聯名的「怪獸國度」公益口罩，分為大人款及兒童款，包裝袋暗藏玄機，整齊平放時會發現「 Monster Nation 」字體會連結起來，讓此款親子口罩融為一體，添增設計趣味！

「怪獸國度」公益口罩每袋 5 片， 10 月 5 日起，在全聯、屈臣氏、康是美、愛買、大潤發、杏一、維康、躍獅藥局、丁丁藥局、日藥本舖、 City Super 、松本清、特力和樂、小三美日及台中分子藥局等實體通路販售。同時電商 PChome 則是獨家舉辦全站加價購活動。





