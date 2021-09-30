不一定要「興建」社宅 侯友宜：多元興辦才是正確的路
台北市長柯文哲因社會住宅議題多次與內政部次長花敬群槓上，日前又拋出北市社會住宅的政策要「停看聽」，遭外界解讀是「停蓋」；對此，新北市長侯友宜認為，大家不要把目標鎖在一定要興建社會住宅，多元興辦才是正確的路。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-30 13:56:46
侯友宜今（30）日指出，新北市自己蓋9處的社會住宅，目前大概要貸款163億，要償債也要將近有60年左右，負擔也不小，但仍負起責任讓它永續經營，並不一定都是要擺在興建這個區塊，也可用多元興辦社會住宅的方式，讓弱勢族群有房屋可以住；此外，像新北市有3.2萬戶的租金補貼，全國第一。
侯友宜說，大家不要把目標鎖在一定要興建社會住宅，更應該多元興辦，包括租金補貼、包租代管，讓要住社會住宅的好朋友們，都可用多元的方式，找到他們理想、想要住的環境；所以中央要蓋社會住宅，也要評估量要蓋到多少，才不會讓自己的負擔這麼重，而多元興辦才是正確的路。
侯友宜表示，新北市面對少子化、老年化，最重要的還是要擺在都更三箭，把老舊房子快速的翻新及多元興辦社會住宅，在過程中，要不斷地做好滾動式的檢討，調整好的腳步，不是框了一個框架，就永遠要往這個方向走，畢竟整個時代環境的變遷，以更彈性、靈活的方式，滿足弱勢族群有社會住宅可以住。