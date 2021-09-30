中國掀「病媛」風 濃妝住院、帶貨保健品遭批：真有病
中國網紅亂象不斷，先前出現「佛媛」（禮佛的名媛）熱潮後，因帶來不良社會風氣，遭到中國官媒批評，帳號也被社群平台封禁。不過在佛媛熱潮之後，最近中國官媒發現網路上出現了一批「病媛」，在社群平台上聲稱自己聲稱罹患甲狀腺癌、甲狀腺結節、乳腺癌、抑郁症等病而住院開刀，分享術後心得，並頂著精緻妝容拍照，接著開始推薦疤痕修復貼、保健品等產品，遭到網友批評這些「病媛」是詐騙集團。不過其中一名遭到點名的網紅，現身PO病歷稱，真的做了甲狀腺手術，無奈遭受牽連。
要聞國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-09-30 14:08:18
中國官媒《環球時報》報導，指出繼「佛媛」之後，網上還出現了一批「病媛」，這些「病媛」們會分享自己帶妝的住院圖片的文字，稱自己患有某種疾病，如甲狀腺癌、甲狀腺結節、乳腺癌等，她們會穿著病人服裝，但臉上畫著精緻妝容，神色甜美的在醫院病床上躺著。過沒幾天，「病媛」們便宣稱自己已經痊癒，並拿著疤痕修復貼、保健品等商品，分享恢復心得。
有一名網紅聲稱，自己在甲狀腺手術切除脖子上的腫塊，術後箔子有明顯的傷疤，隨後她向網友分享祛疤經驗，推薦了某個品牌的祛疤商品，聲稱堅持使用就可以像她一樣，使疤痕消失。報導表示，點開這名網紅的頁面，可以發現過往的貼文中，也分享了自己剖腹產後去除疤痕的經驗，介紹的也都是同一品牌的祛疤產品。
另一名則網紅自稱，自己做了乳腺結節手術以及甲狀腺癌手術，之後分享術後恢復期，服用的某保健產品，並在介紹中稱，「該產品可有效抗癌」。
針對「病媛」現象，北京一名醫院醫生表示，一般情況下，在公立醫院住院是禁止帶複雜的化妝品，最多就是洗面乳或肥皂，認為網紅為了博得關注，聲稱身患重病，是對承受病痛折磨的患者們的不尊重，且大多產品都未經權威機構認證，涉嫌虛假宣傳。
不過一名遭點名「病媛」的網紅張吉晶，隨後在微博上反擊，表示自己是自己生病，當初照片是丈夫所拍攝，原意是為了告知親友手術一切順利，並澄清自己從來沒有帶過貨。張吉晶表示，真的動了手術卻被牽連，還得無奈出示各種證明，對她來說簡直是「飛來橫禍」。
中國網紅的「病媛」風潮，在被報導過後，隨即成為了熱搜關鍵字，網友一面倒給予惡評，稱之「新型詐騙份子」、「真的有病……精神病」、「讓她們去做殯媛吧」。影音平台「快手」也指出，發現有用戶存在利用「病媛」形象營造人設獲取流量、惡意炒作、營銷牟利的違規行為，已經展開專項治理行動，並且以處置了8個違規帳號、117段