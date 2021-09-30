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AZ、BNT都來了！119.6萬劑疫苗今日抵台

▲首批客製化標籤BNT疫苗約54萬劑，今（30）日清晨運抵台灣。（圖／翻攝自郭台銘臉書）
▲首批客製化標籤BNT疫苗約54萬劑，今（30）日清晨運抵台灣。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-30 14:17:24

中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第三批BNT疫苗54萬劑，上午運抵桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。另外，我國採購的65.6萬劑AZ疫苗也將在下午抵台。

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指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨238萬劑，分別為首批於9月2日送達的93萬劑、第二批9月9日91萬劑，以及於今日送達的54萬劑。本批疫苗效期至2022年2月8日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

另外，約65.6萬劑AZ疫苗預定於今日下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，該中心係於去（2020）年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計到貨約502萬劑，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑，及本次提供第十批65.6萬疫苗。本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2至8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至2022年1月31日。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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