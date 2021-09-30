COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中國大陸限電衝擊　楊金龍：台可望迎轉單效應

▲央行總裁楊金龍認為，中國大陸限電措施可能有轉單效應，反而對台灣出口表現有利。（圖／NOWnews資料照，記者顏真真攝）
▲央行總裁楊金龍認為，中國大陸限電措施可能有轉單效應，反而對台灣出口表現有利。（圖／NOWnews資料照，記者顏真真攝）

記者張志康/綜合報導

2021-09-30 14:16:31

中國大陸全國各地實施限電措施，可能衝擊陸方經濟。對此，中央銀行總裁楊金龍表示，央行將密切關注對金融市場的影響，但他也認為，台灣可能迎來轉單效應，對出口反而是好事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊金龍今日赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢，他指出，今年全球經濟可望強勁成長，但須留意下行風險，包括疫苗接種不均及變種病毒影響擴大；部分先進經濟體央行面臨貨幣寬鬆政策逐步退場的壓力；以及氣候變遷帶來災害與地緣政治衝突升溫等不確定性。

國民黨立委林德福質詢時指出，中國大陸目前執行「能耗雙控」政策，限電範圍持續擴大，這是否會成為台灣經濟成長的「黑天鵝」，甚至是「灰犀牛」。

楊金龍答詢時表示，中國大陸限電主因並非為了碳中和，煤和天然氣等價格愈來愈貴，但中澳關係不佳，中國大陸不願從澳洲進口；另一方面，中國大陸解封後，需求大幅增加，供給端卻沒辦法跟上，致使用電出現缺口。

林德福則是質疑，若中國大陸限電時間拉長，是否會傷及台灣經濟成長動能；楊金龍則是認為，部分機構確實調降中國經濟成長率預測值，不過若中國大陸受影響，台灣可望迎來轉單效應，反有利於出口表現。

楊金龍表示，央行仍將密切關注中國大陸限電後續發展，以及對金融市場的影響，政府相關部會都會持續緊盯，思考如何因應。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀