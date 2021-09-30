五倍券搭高鐵有優惠！紙本買車票滿千送5折乘車券

振興五倍券將在10月8日開始使用，高鐵也推出配套優惠，紙本五倍券部分，享有會員使用紙本五倍券購票滿千，即可獲贈「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」；綁定數位五倍券者，也可以購買「雙人55折」的優惠，即日起開始預購。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-30 14:20:37
高鐵表示，TGo會員持紙本五倍券於10月8日至31日間至高鐵車站售票窗口，單次使用五倍券金額滿1,000元，即贈送「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」一張，滿2,000元送兩張，依此類推，每人每次最多贈送5張，限量10萬張，送完為止。持五倍券購買的車票不得找零、不得退票，贈送的「五折乘車票兌換券」可在2021年12月1日至2022年4月30日期間使用（疏運期間不適用）。
高鐵指出，雙人同行的旅客從10月8日開始透過台灣高鐵網路訂票系統「雙人55」專區購買搭乘日期為2021年11月5日到2022年1月20日的指定車次標準車廂全票兩張，且立即付款，就有機會享55折的限量優惠；本專案銷售至發車前第5天，優惠座位數量有限、售完為止。本案車票付款後不得變更，退票時需兩張全票同時辦理。
高鐵也推出旅遊方案，「五星自由行」提供高鐵標準車廂對號座來回車票，搭配五星飯店住宿超值優惠價格；「自駕輕鬆升級」專案提供高鐵來回車票搭配租車，適用取車車站包括台北、台中、嘉義、台南、左營五站，高鐵來回車票加36小時租車的優惠。
針對通勤族，高鐵表示，高鐵公司10月份持續實施「通勤有禮專案」，凡TGo會員於活動期間（10/1至10/31）購買同一區間（含去回程）對號座車票次數達34次（含）以上，並完成搭乘者，即可享有相當於75折優惠回饋。