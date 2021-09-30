陳其邁施政報告　兼顧防疫振興經濟

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首先在防疫政策方面，市府團隊嚴格執行「疫調、匡列、隔離」，阻斷社區傳播鏈。截至9月27日，高市疫苗接種涵蓋率51.03%、劑次人口比58.53%；在港埠防堵上，落實前鎮小港旗津及興達港檢疫措施；在移工管理上，要求入境移工完成檢疫14日後，須取得PCR陰性證明，執行宿舍降載並落實分艙分流措施。
在加碼紓困部分，高雄是全國第一個先設置紓困專線，統一諮詢窗口，並將所有紓困資訊整合於紓困專區，供市民查詢使用。在「挺商家與市民」方面，包含停徵娛樂稅、減徵房屋稅、免徵使用牌照稅、補助市民移置防疫旅館居隔每日500元、一次發放住宅租金補貼加碼30%、高市青創貸款及高銀優惠貸款等，共5億5,953萬元。另在「挺攤商」方面包含減免廠商、攤商租金、權利金、規費，共1億1,700萬元。
在招商引資部分，市府團隊上任以來，高雄招商1,594億元，加上台商三大方案1,928億元，總投資高雄金額達3,522億元；在促參與聯合開發投資部分，目前已有78億民間投資，未來預估將引入513億民間投資到高雄，其中的「特貿三」已於今年3月公告，預計年底完成簽約，帶動超過350億民間投資，總計至少增加4.3萬個就業機會。
在交通建設方面，環狀輕軌預計於112年底輕軌成圓，其中鐵路園道(C17-C20)預計110年底完工通車、美術館路段(C20-C24)預計111年底完工通車、大順路段 (C24-C32)預計112年底完工通車。全線通車後每日運量可達8.7萬人次，122年每日運量可達12萬人次。在社會住宅方面，不只要讓年輕人敢生能養，更要住得沒負擔，111年編列3處社宅，預算9.05億。中央與地方合作興建至少8,800戶，設計興建中約3,600戶。市府興建則有3處，岡山社宅今年底動土，大寮社宅及前鎮亞灣智慧公宅111年上半年動土。
在治安方面，今年1月到9月20日與去年同期比較，全般刑案減少1,297件、減少數是六都第3；暴力犯罪減少20件、減少數為六都第1；重大刑案減少20件、減少數是六都第1，市府會持續盯緊各項治安工作，加嚴掃蕩執法，保障市民安全。