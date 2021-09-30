岸田文雄接任日首相　學者：對中政策仍跟隨美國腳步

岸田文雄當選自民黨新總裁，學者分析指出，岸田曾擔任外務大臣，有豐富外交經驗，上台後外交政策仍歸隨美國腳步，若美國仍持續將中國當想敵，要對中強硬，日本也會跟進。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-30 17:18:36｜2021-09-30 17:20:37
中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程表示，岸田在安倍晉三執政期間曾擔任外務大臣，有豐富外交經驗。外界認為安倍政府對中國立場非常堅定，但是安倍晉三其實一直不放棄改善對中國關係，不想跟中國鬧僵；但是日本首相不論是誰都無法忽視日本民意，尤其在新冠肺炎造成全球慘重人命與經濟損失，高達9成日本人對中國有意見。
林文程表示，若要日本在美國與中國之間做選擇，日本絕對是站在美國這邊，若美國要改善與中國關係，日本也會跟隨，若拜登總統要對中國強硬，日本也會強硬，現在美國明確把中國當假想敵，拜登明顯要打壓中國，對中強硬，日本也會跟進。
針對岸田文雄對我國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP）影響，林文程表示，日本是11個會員國的領導國家，雖然日方表示歡迎，但是日本基於國家利益在協商談判時絕對不會放水，尤其福島地區食品進口到時候談判時絕對避不開，若不是用科學方法，而是以政治考量繼續禁止福島地區食品進口，不只是日本，其他國家也會認為台灣還沒有做到符合CPTPP標準與規格，日本也就沒立場來鼓勵或是幫台灣化解其他會員國對台灣加入CPTPP的阻力。