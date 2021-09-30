COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

辣妹駕到！盤點職棒啦啦隊「七仙女」　她險跌倒瞬間爆紅

▲現今中華職棒的五支球隊，所屬的啦啦隊員加起來就有將近百位女孩，其中有幾位努力應援的模樣讓球迷為之瘋狂。（圖/峮峮IG）
▲現今中華職棒的五支球隊，所屬的啦啦隊員加起來就有將近百位女孩，其中有幾位努力應援的模樣讓球迷為之瘋狂。（圖/峮峮IG）

編輯中心/綜合報導

2021-09-30 15:39:58

現今中華職棒的五支球隊，所屬的啦啦隊員加起來就有將近百位女孩，而她們的人氣甚至比職棒球星還要高，甜美的笑容、電人的眼神、傲人的身材讓她們圈粉無數，雖然是啦啦隊的身份，但是有些人也踏進了演藝圈，因而受到更多的關注，現在就來看看人氣最高的啦啦隊「七仙女」到底有哪些人吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、琳妲（林羿禎）1994年12月12日

琳妲是透過2014年LamiGirls的公開擴編徵選團員，而獲得錄取成為LamiGirls的一員，她在2016年起加入了台灣的YouTuber團體《反骨男孩》，也是該團體中第一位女團員，目前IG粉絲有71.7萬，FB更是多達142萬人追蹤，現為樂天桃猿所屬啦啦隊「Rakuten Girls」的成員。

▲
▲樂天桃猿所屬啦啦隊「Rakuten Girls」的成員琳妲。（圖/琳妲IG）
二、虎牙陳伊 1993年10月5日

陳伊曾是《我愛黑澀棒棒堂》的節目成員，從2013年起加入LamiGirls，只待了短短三年就離隊，並與小帆、梓甯組成「伊梓帆」進軍演藝圈，經過了五年的時間，陳伊今年回歸棒球界，成為Rakuten Girls的一員，她的IG有51萬人追蹤，FB的150萬追蹤則是所有啦啦隊女孩中，臉書粉絲專頁獲得最多追蹤的人。

▲陳伊
▲陳伊FB的150萬追蹤則是所有啦啦隊女孩中，臉書粉絲專頁獲得最多追蹤的人。（圖/陳伊IG）
三、峮峮（吳函峮） 1990年4月19日

2016年加入中信兄弟啦啦隊，為Passion Sisters成員，曾是《大學生了沒》的固定班底，因為一支在球場跳「炸裂」應援曲的影片而爆紅，而今年峮峮也接下外景節目《飢餓遊戲》的主持棒，她的IG粉絲有79萬，是啦啦隊女孩中第二多的，FB也有64萬人追蹤。

▲峮峮
▲峮峮近幾年進軍演藝圈，表現亮眼。（圖/峮峮IG）
四、巫苡萱  1986年7月26日

巫苡萱是因爲球迷的建議，才參與2016年LamiGirls的徵選活動，結果在總決賽中得到第一名，因此加入LamiGirls。她在2020年開始，成為網路節目《懿想天開》的共同主持人之一，同年也擔起啦啦隊隊長一職，現為Rakuten Girls的成員，IG粉絲有73.7萬人，FB則是39萬人追蹤。

▲巫苡萱
▲Rakuten Girls的成員巫苡萱，長相甜美可愛。（圖/巫苡萱IG）
五、林襄 1997年9月5日

今年剛加入Rakuten Girls的林襄，因為身材姣好、長相甜美，外型又神似高雄市議員黃捷，最近人氣是扶搖直上，雖然FB目前只有27萬人追蹤，但是IG的追蹤數已經暴衝到82.9萬，超越峮峮成為啦啦隊第一多，才剛成為啦啦隊的團員，就能吸引這麼高的關注與人氣，很有機會問鼎新一代啦啦隊女神。

▲林襄
▲林襄今年剛加入Rakuten Girls的林襄，因為身材姣好、長相甜美，外型又神似高雄市議員黃捷，最近人氣是扶搖直上。（圖/林襄IG）
六、林孟潔 1991年2月15日

展場Show Girl出身的孟潔，擁有一雙電眼所以累積了高人氣，在這兩年很熱門的電視節目《全明星運動會》中，孟潔擔任藍隊經理因此圈了不少粉絲，但事實上她在2018年就已經加入了職棒啦啦隊，現在也是Rakuten Girls的成員，孟潔在IG的粉絲有26.7萬，FB的追蹤也來到62萬。

▲孟潔
▲孟潔出演全明星運動會，擔任隊經理，獲得不少關注。（圖/孟潔IG）
七、粿粿（江瑋琳）1994年8月3日

粿粿在2019年加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，同樣是《全明星運動會》的隊經理，她也擁有高討論度和關注度，至於她開始竄紅時間，則要回溯到2020年的「花蓮落下」事件，認真為球員加油的她，不慎踩空險些跌落舞台，這個影片也成為2020台灣YouTube年度熱門影片第三名，觀看率目前已經突破五百萬，而粿粿的IG有36.9萬人追蹤，FB也有13萬的粉絲追蹤。

▲
▲粿粿在2019年加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，同樣也是《全明星運動會》的隊經理，可愛形象擄獲不少粉絲的心。（圖/粿粿IG）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀