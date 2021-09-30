辣妹駕到！盤點職棒啦啦隊「七仙女」　她險跌倒瞬間爆紅

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琳妲是透過2014年LamiGirls的公開擴編徵選團員，而獲得錄取成為LamiGirls的一員，她在2016年起加入了台灣的YouTuber團體《反骨男孩》，也是該團體中第一位女團員，目前IG粉絲有71.7萬，FB更是多達142萬人追蹤，現為樂天桃猿所屬啦啦隊「Rakuten Girls」的成員。
二、虎牙陳伊 1993年10月5日
陳伊曾是《我愛黑澀棒棒堂》的節目成員，從2013年起加入LamiGirls，只待了短短三年就離隊，並與小帆、梓甯組成「伊梓帆」進軍演藝圈，經過了五年的時間，陳伊今年回歸棒球界，成為Rakuten Girls的一員，她的IG有51萬人追蹤，FB的150萬追蹤則是所有啦啦隊女孩中，臉書粉絲專頁獲得最多追蹤的人。
三、峮峮（吳函峮） 1990年4月19日
2016年加入中信兄弟啦啦隊，為Passion Sisters成員，曾是《大學生了沒》的固定班底，因為一支在球場跳「炸裂」應援曲的影片而爆紅，而今年峮峮也接下外景節目《飢餓遊戲》的主持棒，她的IG粉絲有79萬，是啦啦隊女孩中第二多的，FB也有64萬人追蹤。
四、巫苡萱 1986年7月26日
巫苡萱是因爲球迷的建議，才參與2016年LamiGirls的徵選活動，結果在總決賽中得到第一名，因此加入LamiGirls。她在2020年開始，成為網路節目《懿想天開》的共同主持人之一，同年也擔起啦啦隊隊長一職，現為Rakuten Girls的成員，IG粉絲有73.7萬人，FB則是39萬人追蹤。
五、林襄 1997年9月5日
今年剛加入Rakuten Girls的林襄，因為身材姣好、長相甜美，外型又神似高雄市議員黃捷，最近人氣是扶搖直上，雖然FB目前只有27萬人追蹤，但是IG的追蹤數已經暴衝到82.9萬，超越峮峮成為啦啦隊第一多，才剛成為啦啦隊的團員，就能吸引這麼高的關注與人氣，很有機會問鼎新一代啦啦隊女神。
六、林孟潔 1991年2月15日
展場Show Girl出身的孟潔，擁有一雙電眼所以累積了高人氣，在這兩年很熱門的電視節目《全明星運動會》中，孟潔擔任藍隊經理因此圈了不少粉絲，但事實上她在2018年就已經加入了職棒啦啦隊，現在也是Rakuten Girls的成員，孟潔在IG的粉絲有26.7萬，FB的追蹤也來到62萬。
七、粿粿（江瑋琳）1994年8月3日
粿粿在2019年加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，同樣是《全明星運動會》的隊經理，她也擁有高討論度和關注度，至於她開始竄紅時間，則要回溯到2020年的「花蓮落下」事件，認真為球員加油的她，不慎踩空險些跌落舞台，這個影片也成為2020台灣YouTube年度熱門影片第三名，觀看率目前已經突破五百萬，而粿粿的IG有36.9萬人追蹤，FB也有13萬的粉絲追蹤。