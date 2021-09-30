新作祕密公開！「最美小三」被導演爆料：她不珍惜身體
因《夫婦的世界》獲封「最美小三」的韓韶禧，主演的新作《以吾之名》即將播出，正式預告今（30日）曝光，韓韶禧在劇中目睹父親遇害，為了尋找真凶加入幫派成為女打仔，更改名換姓當上警察，蛻變成「復仇女神」，這也是韓韶禧從影以來最驚人的變身，連導演金鎮敏都盛讚她「沒在吝惜身體」，顛覆大眾的既定印象。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-09-30 15:35:23
《以吾之名》故事描述原本只是單純女高中生的尹智友（韓韶禧 飾），意外目睹父親遭謀殺，為了尋找殺父凶手而進入崔武鎮（朴熹洵 飾）領導的幫派「東川」，她之後更改名換姓潛入警方成為警察，與緝毒組刑警全弼道（安普賢 飾）一起辦案的同時，還得通風報信當內奸，她為了在與幫派不同的警察世界中生存，履行內奸職責的智友無時無刻都得面對殘酷事實，劇情宛如韓國女性版《無間道》，是一部刻畫人性的黑暗影集。
韓韶禧不同於《夫婦的世界》、《無法抗拒的他》中的柔弱、藝術美感，這次徹底擺脫女人味，顛覆大眾對她的既定印象，在《以吾之名》飾演被幫派派去警方當臥底。預告中，可見到韓韶禧用盡生命去搏鬥，不顧美麗臉蛋被打腫流血，拳拳到肉非花拳繡腿的力道，一句「我放棄未來與姓名去為我爸的死報仇！」讓人感受到前所未見的韓韶禧。
韓韶禧曾說自己是有嚴重的肢體障礙，但因為平日都去上課學動作戲，才有了這樣的成果。導演金鎮敏也對韓韶禧讚譽有加，表示她會認真思考自己該做什麼，到現場都不用跟她多解說細節，就可以直接開拍，拍起戲時更是沒在珍惜身體，沒在害怕的拚命拍，從「最美小三」蛻變成「最強復仇女神」。《以吾之名》一季8集，10月15日下午三點於Netflix獨家上線。
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