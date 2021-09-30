名家論壇》鄭仲嵐／岸田文雄能扛起日本後疫情復甦？

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在勝選的記者會上，岸田用了「全員團結棒球」一詞來說明往後政權的走向，並言明會讓各派閥的人才們都受到重用。
而事實上，日本政府也將在10月1日起宣布解除緊急事態宣言，未來居酒屋將可允許提供酒精類，也會放寬可營業時間，政府也規劃一系列旅遊獎勵，伴隨岸田上任的後疫情時代，一切似乎值得期待。
然而，眼前的岸田也要面臨兩大難題，第一個即是新型冠狀病毒可能持續變種下帶來新一波疫情，到時醫療體制如何應對。
再來就是放寬消費限制與開放飲酒之下，是否能夠保證疫情不再反撲，並讓店家過去一年半的重大損失能有適當補貼等，考驗國家財政壓力。
外交路線繼承印太戰略？
而在外交部份，則是世界各國，包括台灣在內都關注的。預計在目前歐美的印太戰略架構下，岸田會持續繼承過去的安倍晉三與菅義偉路線，並強化四方會談（QUAD）體制與東協（ASEAN）合作。
岸田在過去即對台灣參與CPTPP一事表達歡迎，但在就任後，如何跟台灣官方近一步交涉，或是就福島周圍縣市食品輸出等問題商量，將是兩國關切焦點。
過去長年擔任外務大臣的岸田，常出席各大會談，對世界各國來說不是生面孔，因此有助於世界各國早一步先掌握本新首相動態。相較安倍過去比較走右派路線、主張修憲等，岸田則被視為是比較中間溫和派，英文流利地他，預計未來會讓日本在世界舞台的角色更被凸顯。
岸田出生在廣島，過去該地曾受到原子彈轟炸，也讓他反戰理念極深，政治光譜上比較被歸類鴿派或親中派。不過在這次總裁選戰中，他也大力批評中國在香港跟新疆維吾爾族的人權侵犯，以及表示要維護台灣海峽安全的態度。未來他將設置「人權問題輔佐官」，能否達到跟中國對話效果也備受關注。
再來就是經濟安保議題上，岸田也主張在經濟安保與數據安全流通上設置新的專任大臣，不過這是否與過去菅義偉強調的「數位大臣」有所區別？仍有待觀察。後疫情時代的經濟復甦與防止疫情反撲等如何取得平衡，是接續菅義偉政權的難題。
能否掌握民意穩住國會？
所幸，在菅義偉政權下，目前日本的兩劑疫苗施打率已經逼近6成，來到58.7%（9月29日數據），並由菅義偉在28日記者會上正式宣佈解除緊急事態宣言，未來將朝群體免疫努力。岸田文雄在此刻走馬上任，頗有前人種樹、後人乘涼的味道。
岸田文雄的上任，也必須在某種程度展現出與過去安倍、菅義偉路線的不同之處。日本的在野黨紛紛批評岸田「只是下一個安倍、菅的繼承者」並非沒有其道理，岸田強調會重用黨內中生代、並設立「一期一年、最多三年」的限制，如果成真，或許是這個「老人政黨」可以出現新風貌的起點。
這次也是岸田第二度正式挑戰總裁大位，終於在第二輪獲得各派閥主要人士支持，但是對手河野太郎在民間支持相當好，他能否扭轉印象，加深跟民間對話也是關鍵。
更重要的是，11月中預計眾議院就要舉行改選，面對先前菅義偉政權的低民意，岸田文雄如何在一個月內讓民調回升，至少在眾議院選舉取得好結果是至關重要的一環。岸田也在記者會上明言目標是「執政黨直接過半」，而不是過往倚靠跟公明黨聯合執政，是否能挽回民心，也要仰賴他如何跟日本國民切實說明。
過去高中也打棒球隊的岸田，深知團隊合作的重要性，也曾是黨內政治協商要角「政調會」會長，對於合縱連橫絕對經驗豐富。就任一個多月內，能否帶領全黨打出一場精彩的「全員棒球」，持續穩固自民黨在國會的執政優勢，考驗著這位第100屆首相的臨機應變。
●作者：鄭仲嵐／BBC、每日新聞、朝日新聞等外媒特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。
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日本自由民主黨在9月29日舉辦新一任總裁選舉，再經過兩輪投票後，最終由前政調會長岸田文雄以257票（249國會議員票，8票地方票）擊敗對手河野太郎（131國會議員票，39地方票），未來將在10月4日的臨時國會上被指名為首相後，正式展開組閣工作。
在勝選的記者會上，岸田用了「全員團結棒球」一詞來說明往後政權的走向，並言明會讓各派閥的人才們都受到重用。
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