特企／新光銀行簽署赤道原則接軌國際　落實永續管理

新光金（2888）旗下新光銀行於10/1(五)宣布，正式簽署加入赤道原則，躋身國際125家簽署赤道原則之金融機構。赤道原則乃全球金融機構非強制參與的一套風險管理架構，用以盡職調查、評估並衡量管理大型專案融資的環境與社會風險。簽署赤道原則亦為該行落實永續金融管理的一環，並持續不斷朝聯合國17項永續發展目標（SDGs）邁進。
新光金控與新光銀行在幫助減緩全球暖化及氣候變遷等議題方面不遺餘力，長期致力於永續發展有成，2019年起入選為「臺灣永續指數」成份股，顯示在E（環境）、S（社會）、G（公司治理）以及財務指標等各方面均具永續投資的關鍵性價值。而新光銀行亦持續規劃並發展推動六大關鍵永續行動—員工照護、社會關懷、永續治理、綠色金融、普惠金融、數位金融。以綠色金融行動為例，新光銀行於今年六月首發10億元綠色債券，主要用於興建太陽能電廠之授信案件。
在全球倡議ESG以及逐步重視ESG相關風險的浪潮下，新光銀行預期經由赤道原則的正式導入，未來在專案融資、專案相關的公司貸款以及再融資與併購融資等大型授信案件的環境社會風險管控能力將能有所提升，並在國際融資市場之競爭力與曝光度亦有所助益。此外，新光銀行長期響應並主動積極回應全球氣候變遷相關議題，相信透過環境社會風險管理的相關經驗與分享，將有助於引導融資企業客群與新光銀行一起，共同為ESG挹注更多正能量，為台灣產業的永續發展與國際化的低碳經濟轉型盡最大努力，善盡企業社會責任。
新光銀行去年底總資產達1兆400億元，躋身兆元資產銀行之列。今年在新光金控年度策略主軸「卓越體驗，永續新光」的引領之下，面對全球Covid-19等不確定因素干擾，持續專注於維持穩健經營、落實誠信治理、追求獲利穩定，同時積極建構並強化ESG，運用企業核心能力加強推動永續投資與融資政策，發揮金融業的影響力，落實低碳永續理念，戮力培育新世代人才，秉持「光無所不在，心與你同在」的精神，與台灣社會共同蛻變成長，實現「永續新光」的發展願景。