COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

特企／富邦人壽號召3萬同仁成綠色永續戰士

▲富邦人壽培育出第一批「企業川廢快篩調查公民科學家」，攜手荒野保護協會推動中烏溪川廢快篩調查。（圖／資料照片）
▲富邦人壽培育出第一批「企業川廢快篩調查公民科學家」，攜手荒野保護協會推動中烏溪川廢快篩調查。（圖／資料照片）

本報訊

2021-09-30 16:14:10

為促進國際共同關懷河川，聯合國訂定每年九月第四個週日為「世界河川日」，根據行政院環保署2021年統計，國內塑膠袋使用量約10.5萬噸，大量被棄置的塑膠，在環境中流竄，透過2020年荒野保護協會「淡水河河川廢棄物(簡稱川廢)快篩調查」顯示，川廢有90%為塑膠一次性製品，且川廢組成與海廢相似，證實這些大量廢棄物從河川，逐步流入到海洋，造成嚴重污染。

我是廣告 請繼續往下閱讀
河川是大海的源頭，也是人類文明的發源地，守護河川是捍衛水資源、家園的第一道防線！近日台版大河劇《斯卡羅》熱播，除了道出歷史「羅妹號事件」，也顯示出台灣自古與河流緊密的生活模式，然隨著人類歷史的推進，便利的生活使人們逐漸與河、與海疏離，曾經的「福爾摩沙」也染上了「文明病」，大地的血管河川被各式的廢棄物阻塞，自上游大型的家具、工廠廢棄物，到中下游成堆的家庭垃圾、塑膠寶特瓶等，河川保育成為環境永續刻不容緩的議題之一。

富邦人壽總經理陳俊伴表示：「富邦人壽長期關注水資源議題，積極落實聯合國永續發展目標（SDGs）第6項『讓人人享有乾淨、可負擔的水資源』、第14項『保育及永續利用海洋與海洋資源』之願景，率先全台企業支持荒野保護協會『河川廢棄物快篩調查』，推廣河川保育理念，並響應『世界河川日』，號召全台近3萬名同仁化身『環境友善大使』，讓每位同仁發揮綠色影響力，一起為台灣環境永續發展盡一份心。」

荒野保護協會理事長劉月梅表示：「海廢約有80%來自河流，這兩年荒野保護協會積極推動川廢快篩調查，倡議從較前端的河流就先攔截，以達成乾淨水資源的願景，此計畫在富邦人壽的努力與拋磚引玉支持下，讓NGO及企業兩股力量發揮加乘的效益，再加上公部門三方協力，讓更多人關注河川保育的重要性。」

富邦人壽致力推動全員「環境友善大使培訓課程」，攜手荒野保護協會、台師大減塑中心共同製作教材，導入專業環教知識、及河川保育理念，以深入簡出的方式，從全台首份淡水河川廢快篩調查結果，點出塑膠侵害的嚴重性，對河川、海洋、整體環境的影響，並情境化提供個人減塑方案，如以上班族的第二個家辦公室為例，推行綠色辦公室生活3R心法「替代Replace、減少Reduce、重複使用Reuse」，協助同仁具體落實減塑行動。

守護河川不能單打獨鬥，富邦人壽亦推出「趣味環教動畫」積極向大眾推廣，累積觀看人次破百萬！以耳熟能詳的「金斧頭銀斧頭故事」，改編為現代ESG版本，以選擇永續的綠色，為河神打造乾淨家園，象徵推動川廢快篩調查、源頭減塑、及無紙化服務的重要性。「趣味環教動畫」於富邦人壽近500個通訊處早會播放，號召同仁將影片分享給身邊的親友、客戶，打造綠色圈層傳播鏈，有效透過數位傳散，提升大眾對河川保育的認知。

今年富邦人壽培育出第一批守護河川的尖兵：「富邦人壽川廢快篩調查公民科學家」，前進台中烏溪進行調查，公民科學家們穿戴防曬裝備、頂著日曬高溫，以步行或騎乘腳踏車的方式，穿梭在河岸邊及出海口。富邦人壽中辰通訊處經理董福志表示：「川廢快篩調查跟以往的志工經驗有很大的不同，實際走入河川，才看到教科書及新聞報導沒有的景象，我們把調查過程拍攝成VLOG，也獲得不錯的迴響，朋友、客戶都喊著+1，讓更多人知道川廢議題。」

歷時近五個月的實地調查，河川保育行動仍不停歇，接下來將進行縝密的分析統整，富邦人壽與荒野保護協會預計於今年底發布全台第二份「台中烏溪川廢快篩調查報告」，調查結果除了可以提供政府相關單位參考，更有效分配河川清理資源、做為未來河川整治之重要依據，亦可提供環保團體舉辦淨溪河段選擇參考，以發揮淨溪活動最大效益，成為河川保育的強力後盾。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀