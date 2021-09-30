特企／富邦人壽號召3萬同仁成綠色永續戰士

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富邦人壽總經理陳俊伴表示：「富邦人壽長期關注水資源議題，積極落實聯合國永續發展目標（SDGs）第6項『讓人人享有乾淨、可負擔的水資源』、第14項『保育及永續利用海洋與海洋資源』之願景，率先全台企業支持荒野保護協會『河川廢棄物快篩調查』，推廣河川保育理念，並響應『世界河川日』，號召全台近3萬名同仁化身『環境友善大使』，讓每位同仁發揮綠色影響力，一起為台灣環境永續發展盡一份心。」
荒野保護協會理事長劉月梅表示：「海廢約有80%來自河流，這兩年荒野保護協會積極推動川廢快篩調查，倡議從較前端的河流就先攔截，以達成乾淨水資源的願景，此計畫在富邦人壽的努力與拋磚引玉支持下，讓NGO及企業兩股力量發揮加乘的效益，再加上公部門三方協力，讓更多人關注河川保育的重要性。」
富邦人壽致力推動全員「環境友善大使培訓課程」，攜手荒野保護協會、台師大減塑中心共同製作教材，導入專業環教知識、及河川保育理念，以深入簡出的方式，從全台首份淡水河川廢快篩調查結果，點出塑膠侵害的嚴重性，對河川、海洋、整體環境的影響，並情境化提供個人減塑方案，如以上班族的第二個家辦公室為例，推行綠色辦公室生活3R心法「替代Replace、減少Reduce、重複使用Reuse」，協助同仁具體落實減塑行動。
守護河川不能單打獨鬥，富邦人壽亦推出「趣味環教動畫」積極向大眾推廣，累積觀看人次破百萬！以耳熟能詳的「金斧頭銀斧頭故事」，改編為現代ESG版本，以選擇永續的綠色，為河神打造乾淨家園，象徵推動川廢快篩調查、源頭減塑、及無紙化服務的重要性。「趣味環教動畫」於富邦人壽近500個通訊處早會播放，號召同仁將影片分享給身邊的親友、客戶，打造綠色圈層傳播鏈，有效透過數位傳散，提升大眾對河川保育的認知。
今年富邦人壽培育出第一批守護河川的尖兵：「富邦人壽川廢快篩調查公民科學家」，前進台中烏溪進行調查，公民科學家們穿戴防曬裝備、頂著日曬高溫，以步行或騎乘腳踏車的方式，穿梭在河岸邊及出海口。富邦人壽中辰通訊處經理董福志表示：「川廢快篩調查跟以往的志工經驗有很大的不同，實際走入河川，才看到教科書及新聞報導沒有的景象，我們把調查過程拍攝成VLOG，也獲得不錯的迴響，朋友、客戶都喊著+1，讓更多人知道川廢議題。」
歷時近五個月的實地調查，河川保育行動仍不停歇，接下來將進行縝密的分析統整，富邦人壽與荒野保護協會預計於今年底發布全台第二份「台中烏溪川廢快篩調查報告」，調查結果除了可以提供政府相關單位參考，更有效分配河川清理資源、做為未來河川整治之重要依據，亦可提供環保團體舉辦淨溪河段選擇參考，以發揮淨溪活動最大效益，成為河川保育的強力後盾。