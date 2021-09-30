鈕承澤性侵案將入獄4年　資深男星嘆：不用錢的最貴

「豆導」鈕承澤3年前在自家試圖性侵劇組女助理，最後指侵成功，導致被害人身心受創，並告上法院。鈕承澤在一審時辯稱和女助理兩廂情願，但一審、二審皆不採信，並判刑4年，鈕承澤不服上訴。昨（30）日最高法院認為罪證確鑿，雖然鈕承澤已賠償2百萬，但毫無悔意，因此全案定讞。對此資深藝人李國超也在臉書發文看新聞的截圖，並分享對此事的看法。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-09-30 16:17:48｜2021-09-30 16:30:08
56歲的李國超是知名電視演員，曾演出過《她們創業的那些鳥事》、《天下父母心》、《懷玉公主》、《飛龍在天》、《鳥來伯與十三姨》，他昨日看電視新聞播報鈕承澤確定將入獄服刑的新聞，忍不住寫下：「這代價可大了…」對於朋友在發文下留言，他則回覆：「不用錢的最貴。」
鈕承澤原訂9月24日要出席某雜誌出版社的身心靈座談會，準備和觀眾分享心路歷程，但消息一出後引發輿論反彈，還讓該出版社槓上網友，並刪除臉書負面留言，最後鈕承澤決定取消計畫，「因為個人因素及為了還給活動一個乾淨的空間，決定不參加這個活動。祝福大家！」如今他將確定入獄，一舉一動都成為眾人焦點。
※【NOWnews 今日新聞
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