李李仁曾為女兒偷哭　陶晶瑩曝他私下「另有寄託」

陶晶瑩與老公李李仁結婚多年，是演藝圈的模範夫妻檔，她開學日當天突然發出長文，對遠在美國讀書的女兒荳荳，表達思念之情，還透露每當老公站在窗邊，都會因為想起女兒而偷偷落淚，不過陶晶瑩今（30）日出席公益活動線上記者會時，表示李李仁目前已將對女兒的寄託，轉移到愛犬身上，前陣子還為了愛犬對她鬧脾氣，好在2人都清楚彼此的底線，才沒有為此而大吵。
記者侯家瑜/台北報導
2021-09-30 16:22:50｜2021-09-30 16:39:44
陶晶瑩與李李仁日前才慶祝結婚16周年，還曬出合照放閃，陶晶瑩透露2人儘管在生活中發生摩擦，都不會有過多激烈的言詞，甚至是言語暴力，無論對家人或是其他朋友都一樣，表示與李李仁都很清楚彼此的底線。
陶晶瑩透露荳荳在美國遇到一位同學確診，由於女兒目前已經施打完2劑疫苗，加上自己平時都會叮嚀，所以不太會擔心女兒染疫，還笑說女兒不想接受隔離的原因，竟是害怕功課做不完。陶晶瑩時常與荳荳透過視訊聯繫感情，她開心表示女兒在美國適應良好：「她（荳荳）很高興告訴我，室友是一名韓國學姊，這樣不僅能學習韓文，還可以知道如何製作韓式料理。」
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