警察盤查失聯移工有執法依據嗎？法扶講座揭露體制問題

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在訪談中，蕭仁豪分析查緝失聯移工的歷史脈絡要從「祥安專案」說起。這項專案將失聯移工的問題定調成「國家安全」問題，然而熟悉移工議題的人都知道，失聯移工之所以失聯，幾乎都是勞動條件或勞雇糾紛所致，看不出哪裡是國安隱患，卻要動用整個國家的執法機關去查緝，讓他直言「從源頭上國家沒有搞清楚盤查失聯移工的目的是什麼」。
而就法律依據而言，蕭仁豪提出觀點指出，理論上狹義警察（考過警察特考的人）應該是依照《警察職權行使法》執法，考過移民特考的人則依《出入國及移民法》做事，而《警察職權行使法》沒有說可以查別人國籍，但《出入國及移民法》可以，意味著只有移民署人員可以做調查國籍的動作，警察則是在意識到犯罪可能、即將或正在發生時，才會發動職權。
換句話說，警察跟移民署人員理論上是不同的工作樣態，查緝失聯移工也不在警察的工作範圍內，但現在的狀態卻是雙方交叉使用對方的法律，職權混在一起。警察其實並不知道盤查失聯移工的流程和認定標準，但因為查緝失聯移工是有績效的，有的單位甚至會自發獎金鼓勵警察積極查緝，因此部分警察就會自行研究，並用「自己的方法」去執法，最後這套方法不論是否合法就這麼傳承下來，但其實根本沒有客觀評判標準。這導致警察在盤查時經常是用種族膚色、出沒時間或地點是否尋常、有沒有「神色慌亂」等多少帶有偏見的方式去認定，也衍伸出「種族定性」（racial profiling）的歧視爭議。
除了「祥安專案」將移工列為國安問題外，社會上對移工也總有「治安死角」的偏見。然而黃姿華指出，主計處針對失聯移工的犯罪率調查指出，移工犯罪率其實不到台灣人的一半，代表他們整體上其實是相對安全的群體，警察抓他們「輕鬆又有業績」。這樣的結構問題最終驅使部分警察「柿子挑軟的吃」，在週末時就出沒火車站附近「撈業績」。但她表示，這樣的隨機攔查做法其實也並不有效，通常真的要查到無證移工，常常是靠檢舉。
黃姿華還指出，移工沒來由遭到盤查的狀況十分頻繁，許多移工只是休假日在外頭閒逛就遭到盤查，因身上沒帶居留證，或是居留證因為行政程序還沒發放下來而被警察帶回警局，其中像三重這個案例將移工「上銬」的狀況也非常常見。儘管目前沒有法規讓警察可以合法的拘提或留置外籍移工，所以從法規上而言，被帶回警局的移工可以直接離開，但她坦言「台灣人都不敢，誰真的敢這麼做」，通常都是工會人員現身，警察才肯放人走。她還指出，移工從被帶回警局，甚至送到專勤隊時，「禁用手機幾乎是標準程序」，讓被抓的移工整個過程與外界斷聯，處境更為弱勢。
黃姿華也在訪談中揭露，有部分雇主會將檢舉失聯移工當作借刀殺人或解決勞資問題的手段，比如故意聘雇失聯移工，等到發薪日再預先檢舉，通報警察一網打盡，省下大筆薪資。蕭仁豪也呼籲，當民眾利用警察的執法權去欺負更弱勢的人時，警察同仁雖然基於法律可能無法拒絕，但應該要對這類問題保持意識。
此外，警察經常為各個單位協辦包羅萬象的事務，包括查緝失聯移工本也不該是警察職務，《就業服務法》也提到要警察查緝失聯移工，卻未說清楚相關的認定及盤查標準，對基層警察也缺乏保障。蕭仁豪指出，警察並無法清楚瞭解所有法規涉及的權益，只收到計畫要查緝多少人，導致整個執法過程就變得十分粗糙，出事後也是基層警察在扛。他指出，相關問題的改善需要整體政策思維的推進，目前警政體系在推一些計畫時，常常不會跟警察解釋計畫的目的，只說明要查緝多少人，這就導致源頭問題未解，狀況也不會變好。