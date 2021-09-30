24歲名模松井愛莉秀自信美　「天然部位」給台灣記者檢查

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現年24歲的松井愛莉演過不少愛情劇，更多次披上白紗出嫁，她坦言曾想像在25歲結婚，但現在就抱持平常心，「隨著年齡漸漸接近，現在就覺得再晚一點好了，我還是很想結婚生小孩，我很喜歡小朋友！」她也回憶過去的自己並精神喊話，「10幾歲的時候，我覺得25歲是成熟的大人，自己實際要25歲了，仍覺得好像還沒成熟，我希望可以再提升自己的內在，能更加清楚向別人表達自己的意見，我想成為這樣的人！」
松井愛莉2009年1月參加甄選以模特兒出道，身高170公分的她，拍戲時遇到不高的男主角，坦言無法穿高跟鞋演戲感到可惜，透露起初非常厭惡高個兒的自己，「我以前真的很討厭自己長這麼高，會故意駝背，然後就被爸爸唸！最近我還被問是不是又長高了，我不知道我現在數字是多少，但想想我也是因為身高才當上模特兒，所以現在坦然接受自己的身高！」她也笑說不在意另一半身高，「比我矮也沒問題喔」。
松井愛莉曾獲「美腿大賞」肯定，她反而對自己的眉毛、寬肩更有信心，更大方貼近鏡頭秀眉毛給記者檢查，表示：「這不是紋的喔！」她自招沒在保養、管理身材，愛吃不愛運動，常用「最寬鬆的政策」對待自己，認為「一直減肥對自己不太好！不要太在意這些」，但說完立即慚愧表示：「我知道我該運動但都沒在動，我會開始的！」
松井愛莉雖然又美又高，卻是個沒自信的人，自招個性內向安靜，情緒起伏不大，陰沉又消極，若只要接到個性外向的角色，她都會花數倍的時間去練習來提升演技。她給予同樣感到不安的人鼓勵，表示：「我很常感到不安，常常自問『我這樣演可以嗎？』對於也有不安症的人來說，我也是一點一點慢慢來、去學會表達自己，希望大家努力、慢慢來。」
出道超過10年的她，經過時間的磨練，認為提高信心的祕訣，就是「不要逃避、不要認輸」，遇到痛苦的事情，就是去把它做好，「這裡認輸了，就等於輸給自己了！我不喜歡輸，所以不認輸不逃避的精神，是最有自信最棒的」。松井愛莉也分享某導演給自己的鼓勵金句，「試煉與考驗，只會給能夠跨越的人，只有這些人才會收到這種考驗」，自己就是因為這句話，從中獲得滿滿力量向前進。《性感男友讓我著迷》每週六在friDay影音獨家播出。