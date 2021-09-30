名家論壇》錢震宇／蔡政府對不起台灣的青壯年

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重點是，已完成施打第二劑的人員多半是第一至三類包括醫事人員、政府官員、及第一線高風險人員，再來就是75歲以上的長者，他們或許是新冠疫情染疫的高風險族群，但並非是從事社會勞動力的主要人口群。
過去一段時間，由於蔡政府實施疫情分級制度，嚴格管制行業，限制室內外人數，使得染疫機率減少，相對的疫情受到控制。民眾也因為減少社交活動，重視個人清潔，連帶使得染疫及重症的比例降低，「但這並不代表病毒活動能力減弱或消失」。
如今，疫情逐漸趨緩，面對商業經濟活動低迷及民眾薪資收入大減同時，政府必須回應降級需求或開始回歸正常生活的時候，這才發現社會主流人口竟然完全沒打到疫苗！
依照目前台灣人口年齡比例，男女生人數最多都集中在40到44歲這個年紀，而社會勞動力人人口又集中在35-44歲，結果這群台灣社會主要的生產力人口，竟然是全台灣人口最後才能打到疫苗的人，而且不知道何時才會有？
你不要跟我說可以打高端，如果是你，你肩負著家計、扶養子女、撫養父母，必須努力上班掙錢的責任，要你去打一劑沒有經過國外認證及第三期實驗，也還沒有取得WHO核准的疫苗，「你敢嗎？」如果今天你是因為生活或家庭被逼得不得不打高端疫苗，因為別款經過國際認證的疫苗根本排不到，「你覺得這樣的政府及格嗎？」
更讓人氣憤的是，陳時中說高端疫苗目前剩餘超過百萬劑，從今天開始20歲以上的民眾可以不需要上平台預約，可以直接去打，還說「好的東西經得起考驗」。請問陳時中是用什麼身分推銷高端？是衛福部長、一般民眾？還是高端股東？
憑什麼其他疫苗民眾都要苦苦預約唯獨高端不用？如果高端真的這麼好，為何還剩下百萬劑？如果高端到最後都沒人打，超過期限而作廢，這些成本又算誰的？
也是幹話一堆的蘇貞昌更扯，在被問到台灣防疫成績時說，「全世界防疫台灣做得最好」、「打疫苗目的不就是為了零確診？如果疫苗多到放抽屜不打，可以怪政府」。結果現在，高端疫苗多到可以不用預約，其他廠牌的疫苗少到想打也打不到。
我就問，蘇貞昌、陳時中敢不敢承諾這群擔負台灣生產主力、勞動力價值最高的青壯年族群，何時才能讓他們打到想打的疫苗？讓他們有免於染疫風險的恐懼。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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