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「零負評」林依晨當媽獲各界祝福　卻因1件事婉謝好友

▲林依晨懷孕獲得各界祝福，卻因一件事婉謝好友。（圖／NOWnews資料照）
▲林依晨懷孕獲得各界祝福，卻因一件事婉謝好友。（圖／NOWnews資料照）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-09-30 17:55:57｜2021-09-30 17:58:16

今年38歲的林依晨飾演過許多偶像劇，昨（29）日開心公布懷孕消息後，各界紛紛給予祝福，不過與大家分享喜悅的同時，林依晨也婉謝親友的好意，背後用意曝光後，讓大家更加明白，她能在演藝圈擁有好人緣、獲得「零負評」的原因。

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林依晨當媽喜訊傳開後，不少藝人紛紛上前祝賀，曾與她合作過電影《打噴嚏》的柯震東表示：「恭喜依晨，謝謝她創造了這麼美好的新生命來到這個世界！」另外，今年入圍金鐘獎的竇智孔，日前也向《NOWnews今日新聞》透露，林依晨是他最想合作主持的人選，看來林依晨不僅在戲劇上表現亮眼，在演藝圈也是人見人愛。

▲林依晨（右）曾力挺柯震東被撤檔的電影《打噴嚏》。（圖／記者林柏年攝）
▲林依晨（右）曾與柯震東（左）合作電影《打噴嚏》。（圖／記者林柏年攝）
▲竇智孔（右）和林依晨（左）合作過連續劇《天外飛仙》。（圖／竇智孔IG）
▲竇智孔（右）曾透露最想和林依晨（左）主持節目。（圖／竇智孔IG）
收到好友滿滿的禮物之餘，林依晨另有考量，她昨天發文表示：「我的母嬰用品已準備妥當，95%以上是親友們轉贈的二手貨，所以先婉謝大家想送我東西的好意，我們一起節約資源。」原來林依晨在積極預備下一代到來的同時，已經開始注重環保，當她驚覺地球上的污染已經超乎想像後，決定呼籲消費者優先思考商品對環境的衝擊，再做出不同的選擇，才能給下一代更好的環境。

林依晨透過自身影響力，讓身邊的人更加重視環保，從留言區可以發現，粉絲除了對林依晨懷孕喜訊表達祝福之外，也大讚她的善心：「恭喜，也謝謝妳提醒大家記得做環保」、「為了下一代，我也支持友善環境的作法」、「好棒的觀念，發揮妳的影響力」、「謝謝妳替環保發聲，確實要趁還來得及之前，趕快為環境努力」。

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