助高年級生就業！高雄市成立首座銀髮人才服務據點

高雄市政府勞工局於今(30)日，在前鎮區，成立首座銀髮人才服務據點，採一站式服務，專為高年級求職者量身打造，以協助銀髮族就業。
記者黃守作／高雄報導
2021-10-01 20:00:00
高雄市首座銀髮人才服務據點揭牌成立 ，是由該局局長周登春與訓練就業中心主任楊茹憶共同主持，他說，高雄市銀髮人才據點，採以一站式一案到底的服務，所提供服務內容，包含個人的職涯發展、求職諮詢、職業適性測驗、就業媒合、企業用人諮詢等措施，並由專人陪伴，幫助高齡者求職者，排除重新尋找工作的焦慮感，讓高年級求職者能夠更有信心重返職場，重現自我充實的生活。
周登春表示，高雄市銀髮人才服務據點與全國銀髮就服中心最不同的特色，就是所聘用人力的年齡層都是以中、高齡者的身分為優先，該局以實際行動「以高齡者支持高齡者」的服務模式，期盼能帶動企業僱用高齡員工的風潮。
周登春指出，舉凡55歲以上或退休欲再就業的求職者，據點的就業服務員將對其專長與就業需求，與企業媒合對接，並配合高雄市的產業特色與轉型發展趨勢，向企業端開發符合中高齡者及高齡者職缺，同時挹注相關政府補助資源，鼓勵企業進用銀髮人力，並結合現有就業服務站台資源，積極落實銀髮勞動政策