流感、肺炎鏈球菌疫苗開打 侯友宜：左流右肺、健康加倍
新北市長侯友宜今（30）日於疫情說明記者會上表示，除持續接種新冠肺炎的疫苗外，公費流感疫苗、公費長者肺炎鏈球菌疫苗也將於10月1日起開打，請長輩務必注意相關接種的時間；此外，接種流感及肺炎鏈球菌疫苗，應與新冠疫苗間隔至少7天。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-30 18:38:47
侯友宜指出，新北市公費流感疫苗從10月1日起「分階段」在680間的合約院所（29區衛生所、47間醫院、604間診所）開打，對象包括「滿6個月以上至國小入學前幼兒」、「國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生等」、「醫事及衛生防疫相關人員」、「65歲以上長者」等，詳情可至衛生局的網站查詢。
侯友宜提醒，長者肺炎鏈球菌疫苗從10月1日起，在280間（29區衛生所、26間醫院、225間診所）同步開打，對象為75歲民眾（民國35年以上），及設籍新北市65-至4歲民眾（民國36年至45年）及符合接種原則；強調左流右肺、健康加倍，左手接種肺炎鏈球菌疫苗、右手接種流感疫苗，可同時接種。
教育局長張明文說，新北市國中、高中人數約17萬人，規劃從9月22日至今日一週內，用最快的速度施打BNT疫苗；為了維護學生的安全和健康，也規劃施打後2日進行線上教學，孩子每日到課率幾乎都達98%以上，學生能有充分休息，也能好好在家學習。
教育局補充，經初步了解，未施打數大概有1至2%，主要是經過問診醫生現場專業評估，當日學生身體不適或不適合施打，未施打的學生改天到醫療院所進行補打；施打疫苗不適送醫的人數共14人，分別為8女6男，截至今日下午尚有3人仍在醫院看診，將請學校持續關心學生的身體狀況。