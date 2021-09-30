特企／2021尼加拉瓜投資商機線上論壇　國內廠商踴躍參與

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部部長王美花提到，近年來，尼國在吸引外資、基礎建設、市場開放等各方面皆有良好進步，臺尼雙方業者更積極合作，臺灣消費者透過線上購物就能品嚐到來自尼加拉瓜的美味。我國業者宜把握臺尼自由貿易協定的利基，強化海外布局、拓展事業版圖。
尼加拉瓜工商暨發展部長蘇洛薩諾（Orlando Solórzano）指出，尼加拉瓜擁有豐沛的天然資源，在農業、農工業和漁業皆有強大發展潛力，與台灣在國際貿易市場上相輔相成，雙邊政府持續不斷加強合作，為台灣企業赴尼投資奠下深厚基礎。
論壇中由尼國投資推廣局奧蒂嘉（Laureano Ortega Murillo）總統投資顧問針對尼國經濟發展及投資優勢，如當地基礎建設與物流、勞動資源與品質及投資外銷獎勵機制等主題詳盡介紹。亦邀請我國外交部國際合作及經濟事務司王巧瑩科長就我國鼓勵業者赴有邦交國家投資補助辦法做說明。目前我國政府釋出多項補助，如考察機票及設廠補助，金額最高達新台幣兩千萬元；另有台商東巨集團林東龍董事長及水產養殖專家張鄰錦顧問與我國廠商分享黑芝麻契作及水產養殖業發展契機。
與會廠商針對投資尼國水產加工廠、蔬果種植、對產品輸出歐、美國家的貿易優勢，以及汽車線材及車用電子零件及強化紡織品項製造等項目發展潛能也踴躍提問，互動熱絡。
本線上論壇另有外交部常務次長俞大㵢、拉丁美洲及加勒比海司長謝妙宏、尼加拉瓜工商暨發展部貿易政策司長Erick Cerpas、中美洲經貿辦事處主任廖鴻達、中美洲經濟統合銀行（CABEI）代理代表翁振源，以及上百家我國廠商及民眾線上參與。