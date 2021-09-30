曾和方文山合作卻遭無情殺害 29歲女星結婚前夕喪命
周杰倫從一個青澀少年一路爬到亞洲天王的寶座，除了依靠自身實力外，也和他的御用作詞人方文山息息相關，2人的才華相互輝映，造就出無數經典作品。而在11年前，也有一名27歲大陸女孩付麗，吸引了方文山的注意力，2人合作了歌曲《雲淡風輕》。就當付麗的歌唱事業準備起飛時，卻遭一名快遞員無情殺害，年僅29歲的年輕生命就這樣香消玉殞。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-09-30 19:36:34
付麗小時候父母就已經離異，她的媽媽是一名國家級小提琴家，因此付麗自小受到音樂薰陶，再加上天生擁有一副好歌喉，付麗14歲時就當上文藝兵，直到26歲時才退伍，並在媽媽的建議下，成為一名老師。但付麗無法阻擋內心對唱歌的渴望，最後決定北漂追夢。
搬到北京的付麗獨自住在當地一個小社區，因時常透過網路買東西，進而結識快遞員張昆鵬。張昆鵬見到付麗一見傾心，再加上付麗時常笑口常開、待人客氣，更讓張昆鵬決定主動搭訕，2人也日漸熟識。
2012年時，張昆鵬在一次送貨時，藉機闖入付麗香閨，企圖持刀侵犯女方。為了防止付麗逃脫，張昆鵬用枕頭和被子活生生將付麗悶死，張昆鵬隨後把屋內現金洗劫一空，但最後仍被警方逮捕，並被判了死刑。而原本即將結婚的付麗就這樣失去了如花般美麗生命，最後命喪新買的婚床上，讓人聽了不勝唏噓。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110