五倍券綁定優惠文宣有誤導之嫌？金管會已要求5銀行調整
為提振國內消費，振興經濟，政府再推出五倍券，並先開放數位綁定，不過，有立委質疑有銀行五倍券文宣用詞有誤導之嫌，讓民眾以為除了五倍券外，還會再回饋5000元，對此，金管會今（30）日表示經查有5家行遭客訴，銀行已調整文宣內容，並和客戶致歉，而金管會在釐清相關內容後，認為銀行林無故意不當招攬，不致於開罰，但金管會已發函要求各銀行妥適處理客訴並落實文宣審核作業。
記者顏真真/台北報導
2021-09-30 19:42:51
這次政府推出五倍券先開放數位綁定，各銀行也針對五倍券祭出各種優惠好康，但有立委質疑銀行打著「回饋上限5000 元」、「每戶最高回饋5000」、「消費100%回饋」，讓民眾誤以為是銀行回饋5000元，但其實這些都是政府回饋的5000元，更有立委痛批銀行業為衝業績不擇手段、誤導民眾，要求金管會清查。
對此，金管會銀行局副局長林志吉今日表示，經查確實有5家銀行文宣直接引用經濟部振興五倍券的回饋內容，未注意到回饋金額主體是政府還是銀行，造成民眾誤解，但這5家銀行已在9月27日調整官網上有關數位五倍券的文宣，並有特別說明是政府提供的5000元回饋。
此外，銀行也已向客戶逐案道歉，並且解釋刷卡消費扣款後，若屬於政府振興款項，就會把客戶原來的刷卡金額歸到客戶帳上。林志吉表示，經釐清釐清各銀行的相關內容，各銀行並無故意不當招纜，因此還不致於要懲處，但為避免銀行再有文宣誤導民眾，已發函銀行，有客戶爭議案件要妥適處理，且要求活動內容發布之前要落實審核作業。