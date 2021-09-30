五月天台中演唱會2度延期　「遲到一下」今年不唱了！

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「相信音樂」更表示：「雖然晚了一點，但能讓彼此更安心一點。我們一起共同防疫，我們一起努力加油，約好了，就遲到一下，期望這世界會越來越好，期待那一天，期待再一次見到好好的你，你好好，我們也好好。」
對於演唱會二度延期，五迷難掩失望，紛紛在「相信音樂」的臉書留言，表示：「延期總比取消的好…反正都很久了…就繼續等下去」、「都忘了自己是哪一場了！」、「跟打疫苗一樣，慢慢地等，總會等到的」、「台中場真的是一波好幾折」。
《五月天 [好好好想見到你] Mayday Fly to 2021 演唱會 台中場》場次變更如下：
2021/12/04 (六) ＊原02/17 ► 改至2022/01/15 (六)
2021/12/05 (日) ＊原02/18 ► 改至2022/01/16 (日)
2021/12/10 (五) ＊原02/22 ► 改至2022/01/21 (五)
2021/12/11 (六) ＊原02/20 ► 改至2022/01/22 (六)
2021/12/12 (日) ＊原02/21 ► 改至2022/01/23 (日)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。