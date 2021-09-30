COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

五月天台中演唱會2度延期　「遲到一下」今年不唱了！

▲五月天演唱會再宣布延期。（圖／相信音樂臉書）
▲五月天演唱會再宣布延期。（圖／相信音樂臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-09-30 19:55:45｜2021-09-30 20:00:35

五月天《五月天 [ 好好好想見到你 ] Mayday Fly to 2021 演唱會 台中場》原定2月在台中開唱，但疫情爆發決定延期至今年12月開唱，未料今（30日）晚間，「相信音樂」再宣布延期，最新場次與退票辦法一併公開。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲五月天演唱會場次更新資訊。（圖／相信音樂）
▲五月天演唱會場次更新資訊。（圖／相信音樂）
「相信音樂」在臉書寫下：「由於疫情影響，中華職棒延至八月復賽，冠軍賽事預計十二月開打，經與場地和舞台搭建工程、各前置籌備相關單位協調、並確保遵守政府防疫措施的綜合考量之下，最終確定演唱會延期，相關延展與退票辦法詳述如下，很抱歉造成大家的不便，也非常感謝各位的理解與支持，Fly to 2022 我們再見！」

「相信音樂」更表示：「雖然晚了一點，但能讓彼此更安心一點。我們一起共同防疫，我們一起努力加油，約好了，就遲到一下，期望這世界會越來越好，期待那一天，期待再一次見到好好的你，你好好，我們也好好。」

對於演唱會二度延期，五迷難掩失望，紛紛在「相信音樂」的臉書留言，表示：「延期總比取消的好…反正都很久了…就繼續等下去」、「都忘了自己是哪一場了！」、「跟打疫苗一樣，慢慢地等，總會等到的」、「台中場真的是一波好幾折」。

《五月天 [好好好想見到你] Mayday Fly to 2021 演唱會 台中場》場次變更如下：

2021/12/04 (六) ＊原02/17 ► 改至2022/01/15 (六)
2021/12/05 (日) ＊原02/18 ► 改至2022/01/16 (日)
2021/12/10 (五) ＊原02/22 ► 改至2022/01/21 (五)
2021/12/11 (六) ＊原02/20 ► 改至2022/01/22 (六)
2021/12/12 (日) ＊原02/21 ► 改至2022/01/23 (日)

▲五月天演唱會退票辦法。（圖／相信音樂）
▲五月天演唱會退票辦法。（圖／相信音樂）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀