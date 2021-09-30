降溫低碳論壇今登場　 副市長：打造台中成為水韌性城市

面對全球暖化該怎麼辦?台中市政府今(30)日舉辦線上「降溫低碳論壇」，由副市長令狐榮達帶領局處分享韌性城市的水關鍵治理，吸引超過15萬人次上線觀看。





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令狐副市長表示，城市中最重要的三要素就是「陽光、空氣、水」，城市中需要有乾淨、足夠的水，民眾才能安心生活。受到全球暖化影響，氣候已有所轉變，台灣今年春季乾旱，供應台中水源的鯉魚潭及德基水庫都見底，更執行為期2個月的「供五停二」措施。但到今年夏天，西南氣流與颱風帶來的大規模降雨，中南地區出現單日破千的驚人雨勢，德基水庫在短短幾個月從2%上升至86%，顯見氣候「乾越乾、溼越溼」將成為新常態。





令狐副市長指出，面對這樣極端氣候更要超前部署。以台中市為例，綠川、柳川、梅川沿線河道及康橋水岸等，以自然、生態、低衝擊設計，更配合節慶活動辦理水岸水舞；東大溪及筏子溪納入公民參與的機制並設置環境教育的空間，也透過活動積極促成地方團體或企業認養，讓民眾能更加親水、愛惜水環境。





此外，今年4月至6月期間，台中市遭逢嚴峻的乾旱，市府向中央爭取10台Qwater淨水設備，提供每日150噸民生用水，並要求有開挖地下室的建築工地，落實水資源再生循環。企業用水方面則開放福田、文山、水湳水資源回收中心放流水給工業或科技業使用。另市府與台灣自來水公司啟動自來水管線「防漏計畫」，汰換老舊管線，路段遍及26區域，預計2022年完工後，每年約可減少約2,884萬立方公尺漏水量，相當於1萬1,536座國際標準游泳池水量。





參與今日論壇者，包括台中市副市長令狐榮達、秘書長黃崇典、永續發展及低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉、經發局副局長李逸安等局處皆到場，與水利署長賴建信、氣象專家彭啟明博士、台灣科技大學教授顧洋、成功大學教授林子平，共同剖析台中韌性城市策略與作為，更全面思考水資源循環議題，使台中市未來面對氣候變遷，能夠成為一個具備減緩與調適能力的韌性城市。



