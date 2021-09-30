為省電出奇招！父母砸穿牆壁「共用冷氣」 女兒反應曝光
夏季氣候悶熱，但一開冷氣又會使電費飆高，不少民眾也苦尋省電訣竅。然而日前在中國大陸的江蘇省，就有對父母祭出奇招來省冷氣電費，畫面曝光也掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 19:55:17
據《澎湃新聞》報導，住在大陸江蘇省的程姓女子提到，自己在中秋時返回老家探親前，父母先行告知她，在老家的房間內有幫她按裝新冷氣，讓小程不禁充滿期待「哇，我房裡終於有冷氣了」。
沒想到回到老家後，小程進入自己房間才發現，牆上被鑿開了一個洞，與父母房間相連，而冷氣就這樣鑲嵌在其中，有3分之2在父母房裡，另外3分之1在她房間。
小程父母隨後也向女兒解釋，這樣安裝就能省下多購買一台冷氣的錢以及電費，一家人也都有冷氣吹。小程也懂事的苦笑地說「雖然只有3分之1，最起碼我有冷氣了，現在也是幸福的」。
完整遭遇曝光也掀起眾多討論，部分大陸網友認為「誰掌握遙控器呢？這是關鍵」、「家裡條件應該不太好，要能理解」、「這爸媽鬼點子很多」；但也有人搖頭，「這肯定會後悔，除了隔音問題，遙控器也是個問題」、「還是因為窮，不感覺到溫暖，也不感覺到好笑，只感覺到莫名的難過」。（編輯：潘毅）