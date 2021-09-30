數位化助勞工紓困獲肯定 中信金奪天下永續公民獎前十強
疫情衝擊激發企業逆境突圍的創意，其中中信金控因善用數位科技與國際化優勢，在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間發揮綜效，協助紓困貸款有成，深耕慈善公益，創造聯合國永續發展目標（SDGs）正面影響力，在今（30）日榮獲「2021天下永續公民獎」大型企業組（年營收新台幣100億元以上）第8名。中信金副董事長陳國世強調「永續」是企業發展的風險，也是機會，中國信託面對挑戰，積極參與國際倡議組織，在深化永續發展的作為更是有目共睹，亦將持續具體實踐責任金融的永續願景。
記者顏真真/台北報導
2021-09-30 20:32:24
長期倡議企業永續責任的《天下雜誌》今日舉辦「2021天下永續公民獎」頒獎典禮，其中中信金控躋身「2021天下永續公民獎」前十強，並由金管會副主委蕭翠玲頒獎，中信金副董事長陳國世代表受獎。評審團也提到，疫情衝擊激發優質企業逆境突圍的創意，中國信託憑藉全程數位化的申貸平台，優化作業流程，去（2020）年承接逾28萬件勞工紓困貸款，成功核貸23萬筆，短短6周就完成過去2年的申貸總量；而今年紓困貸款數位進件率高達99%，其中97%的申請案件皆可透過智能徵審系統自動化完成，成效卓著。
中信金副董事長陳國世致詞時也提到，「永續」是企業發展的風險，也是機會，中國信託面對挑戰，積極參與國際倡議組織。去年10月領先同業加入「碳核算金融聯盟」（PCAF），成為亞洲首家導入PCAF方法學，公開揭露盤點旗下各子公司金融商品財務碳排放量（Financed Emission）的金融機構，12月再投入「全球影響力投資聯盟」，成為台灣第一個加入兩大國際組織的金融業者。
不僅如此，他說，今年6月中國信託更在首屆「大中華企業可持續發展指數」評比中，奪下台灣企業第一的殊榮，而且今年已獲得超過30項國內外ESG獎項。
其實，中國信託也是全台最早發起弱勢兒童募款的企業，1985年起舉辦「點燃生命之火」愛心募款活動，36年來募得善款逾新台幣24億元，幫助超過58萬名偏鄉弱勢孩童及家庭，更推動慈善、反毒、體育、教育及藝文5大公益，聚焦消除貧窮（SDG1）、消除飢餓（SDG2）、健康與福祉（SDG3）、教育品質（SDG4）及就業與經濟成長（SDG8）等聯合國永續發展目標，期待透過金融業影響力啟動善的循環。
雖然氣候變遷、疫情衝擊金融業務發展甚鉅，但資本市場仍舊是驅動全球經濟及產業發展的要角，中信金強調將持續強化融資貸款、保險商品、資產管理、自有投資等核心金融業務，結合數位科技與國際化優勢，創造聯合國永續發展目標的實質影響力，協助客戶及投資標的找出低碳轉型與永續變革的商業模式，具體實踐責任金融的永續願景。