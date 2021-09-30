巷仔內／得派閥心者當總裁　日本難解老人政治魔咒

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這一次的總裁選舉，可說是重演了2012年自由民主黨總裁選舉，當時安倍晉三在第二輪決選投票中，擊敗了人氣聲望都很高的石破茂，坐上總裁寶座。這一次的選戰當中，角逐參戰的河野太郎，不論是在黨內還是日本社會，都擁有極高的支持度，在一路領先的情況下，卻在最後敗給對手。這當中不乏自民黨內派閥的聯合策略，以及開放自主投票造成的變數，也讓選戰情勢變得白熱化。
聲望高、人氣旺 「網紅政治家」河野太郎吃敗仗
這次的選戰，在安倍晉三一強，實質掌權長達8年之後，有了「改朝換代」的味道，當菅義偉放棄連任，各個派閥也開始調整參選人馬，還演變成了一場「黨內老人vs反叛少壯派」戰役。
目前自民黨內前兩大派閥，分別為率領96人的安倍派以及55人的麻生派，雖然安倍晉三與麻生太郎中意的候選人不同，安倍晉三支持其「政治門徒」高市早苗，而麻生太郎則是支持為人溫順、易於掌控的岸田文雄，兩人仍早早開始討論如何形成「河野包圍網」。
河野太郎在這次選戰中，與同被排擠的「黨內異端」石破茂以及無派閥的「明日之星」小泉進次郎共同組成「小石河聯盟」。河野太郎在憑藉自身高人氣，吸收在他背書下當選或連任的議員，成為黨內新勢力。廣受歡迎的前首相小泉純一郎以及安倍晉三先前也都是藉此方式，培養出自己的「軍團」。黨內老人擔憂，河野太郎聚集的「遊兵散將」，並非遵循遵循按派閥實力分配職位的潛規則，，若河野在黨內形成新的「河野中心」，很有可能會推動自民黨權力像年輕一代交接，未來可能會削弱各派閥大佬的影響力。
不過河野雖然有各大派閥青壯年相挺，但有消息傳出，原本支持河野的議員，在菅義偉宣布不連任之後，看見自民黨支持度開始從谷底攀升，讓議員們紛紛打著算盤，認為「與其支持衝太快的河野，倒不如轉為支持穩健改革的岸田。」議員票紛紛各自歸位派閥體系，情勢演變讓河野陣營始料未及。
河野太郎在這次選戰失利，分析認為，第一是支持高市早苗的選票落於岸田文雄身上，第二輪中更讓「河野包圍網」成型。第二是，雖然河野太郎擁有更多支持，但是大多來自他的改革意識，也成為了他的雙面刃。雖然他改革傾向與言論被黨內少壯派支持，卻不被黨內老人接受，小石河聯盟給人「反安倍」改革旗幟的不安感，導致了河野的敗北。
善於傾聽「春風接人」岸田文雄將任日本首相大位
在這次選戰當中，最早就宣布參選的岸田文雄，其實選戰一路走來並不順利。今年4月參議員廣島選區補選，自民黨在自家地盤廣島失利之後，身為自民黨廣島代表性人物的岸田文雄，就被認為要出來競選總裁可能相當不妙。也因此岸田文雄宣布參選以後，沒有被各派閥看好，一直到9月初，局勢才出現變化。
在選舉舉行之前，不論是國民還是黨內民意調查，都由河野太郎佔上風，但卻不被受黨內兩大派閥支持，這樣的情況之下，岸田文雄成為了「最不會錯」的選擇。雖然岸田文雄在黨內支持不如河野太郎，但他的樹敵不多，也被視為最穩健的角色。即使政見不特別前衛，但也不會有河野太郎的「過分衝勁」。
岸田文雄出身豪門，成長經歷反而養成了他的內斂個性，不喜形於色、不大放厥詞，為人溫和，也善於傾聽，岸田文雄的座右銘更是「春風接人」，但這樣的性情，也讓部分人士認為「不太有個性」。而過去岸田文最大弱點更是缺乏宣傳與對外溝通能力不足，以至於在2020年參加總裁選舉時，不僅國民不認識他，甚至連黨員對他都不太了解。
這次選戰岸田文雄一改作風，開設了YouTube頻道，還設立「岸田信箱」，與年輕世代積極互動，一方面為自己刷出存在感，一方面也展現出自己能廣納意見的優勢。勝選後也再次強調，「岸田文雄的專長就是傾聽人們的聲音」。
岸田文雄當選自民黨總裁後，也將成為日本第100任首相，要面對的是全球老化程度最高、出生率下降的國家，加上巨額公共債務、自然天災等，都是自民黨長期執政以來難以解決的挑戰。這名屬於溫和派的日本準首相要如何貫徹「全員野球」信念，來追求全黨團結，也讓外界相當關注。