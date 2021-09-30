合體甄子丹！「最美皇后娘娘」化身超強孕婦 挺大肚狂奔
由已故導演陳木勝執導及監製的港片《怒火》，不但找來甄子丹擔任監製、動作導演及男主角之一，還搭檔謝霆鋒、秦嵐領銜主演，是動作名導陳木勝的最後遺作。以陸劇《延禧攻略》紅遍兩岸三地的秦嵐在《怒火》中與甄子丹扮演恩愛夫妻，挺著懷孕的大肚子面臨炸彈攻擊，讓她直呼：「這是畢生難忘的演出經驗！」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-09-30 20:25:22
《怒火》靠著好口碑在大陸獲得56.7億台幣的亮眼成績，成為在大陸市場最賣座的香港電影。電影中除了有甄子丹與謝霆鋒「甄鋒相對」的精彩動作畫面之外，在話題宮鬥劇《延禧攻略》中扮演溫柔智慧的皇后娘娘而大紅的秦嵐，被封為「最美皇后娘娘」，在台灣圈粉無數，這次在《怒火》中則是扮演甄子丹懷孕的老婆。
《怒火》是秦嵐首度到香港拍戲，她很開心能和陳木勝及甄子丹合作，「這次真的是一次畢生難忘的拍攝經驗，導演那時身體已經不舒服了，但仍堅持要拍出一部好作品，現在想來真的非常感動。」但最讓秦嵐難忘的是有一場爆破重頭戲，演出舞蹈老師的她，連同一群小朋友被人肉炸彈客綁架，命在旦夕，等待甄子丹前往營救，她必需被扣上手銬拖拉著奔跑，場面非常緊張，「丹哥的身手就像是superman，很想和他合作，一定會有很不同的火花。」電影《怒火》預計2021年10月22日在台上映。