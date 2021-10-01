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捲入競選經費弊案　法前總統沙柯吉遭判1年徒刑

▲法國前總統沙柯吉2012年競選連任失利，並遭控選舉經費申報不實。巴黎法院30日裁定其非法使用競選資金罪名成立，並判處1年監禁。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國前總統沙柯吉2012年競選連任失利，並遭控選舉經費申報不實。巴黎法院30日裁定其非法使用競選資金罪名成立，並判處1年監禁。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-01 06:18:38

（中央社巴黎30日綜合外電報導）法國前總統沙柯吉2012年競選連任失利，並遭控選舉經費申報不實。巴黎法院30日裁定其非法使用競選資金罪名成立，並判處1年監禁，不過他可以戴電子腳鐐在家服刑。

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據檢方說法，保守派沙柯吉（Nicolas Sarkozy）與涉案的另外13人被控為與當時社會黨（PS）提名競爭對手、後來當選總統的歐蘭德（Francois Hollande）互別苗頭，執意舉辦多場造勢大會，還開立造假發票，隱匿至少4280萬歐元（約台幣13億8116萬元）競選開支。

這項開支金額逼近選舉法規上限（當時為2250萬歐元，現為1920萬歐元）的2倍；被告還涉嫌透過比格馬利昂公關公司（Bygmalion）虛報單據，隱瞞實際開銷。

巴黎檢方先前就針對沙柯吉的虛報經費罪名求處1年監禁，另加3750歐元罰金。一般認為，沙柯吉將就判決提出上訴，所以他立即去坐牢的可能性很低。

本案審理期間，66歲的沙柯吉一概否認其不當行為。他在6月時告訴法庭，他競選連任時並未參與團隊後勤作業，也不清楚選舉經費是怎麼花的。

然而檢方表示，多位會計師都曾警告沙柯吉，競選開銷即將超過法定上限，沙柯吉仍執意舉辦更多造勢活動。

至於另外13名被告，包括被形容為沙柯吉「雙眼」的前首席助理傑薩里（Eric Cesari）、人民運動聯盟財務主任李亞茲（Fabienne Liadze）、前公關長夏薩特（Pierre Chassat），以及數名公關公司主管，相關判決將於稍晚出爐。

今年3月，沙柯吉還因卸任前企圖賄賂1名法官，並發揮影響力，以取得另個案件的機密資料，遭到巴黎法院判決貪汙罪名成立，判處3年徒刑、緩刑2年，他亦已就此案提起上訴。（譯者：施施/核稿：劉學源）1100930

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