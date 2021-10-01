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憲哥糗了！吳姍儒生小孩靠緣分　最怕長得像外公

▲吳姍儒擔心未來小孩與爸爸有「隔代遺傳問題」。（圖／記者葉政勳攝）
▲吳姍儒擔心未來小孩與爸爸有「隔代遺傳問題」。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/台北報導

2021-10-01 12:59:18｜2021-10-01 13:12:18

31歲的吳姍儒近來愛情事業兩得意，不只入圍金鐘獎，還大方宣布明年將與愛情長跑5年的CEO男友步入禮堂，她今（1）日出席藝廊開幕記者會時，被問到婚後會想要生幾個小孩，她坦言一切靠緣分，有沒有生都沒有關係，只在乎小孩與吳宗憲的「隔代遺傳問題」。

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▲Sandy未婚夫（左）正式亮相。（圖／吳姍儒臉書）
▲吳姍儒（右）與男友愛情長跑5年。（圖／吳姍儒臉書）
吳姍儒現在出席活動都逃不了婚事，加上近來又剛好遇到林依晨懷孕喜訊，至於吳姍儒未來想要生幾個小孩，她透露自己還沒有想這麼多：「天啊！想這麼遠，生幾個就聽天由命，多也好、少也好，沒有也沒關係。」還不忘想到吳宗憲，開完笑虧他：「只希望不要有隔代遺傳的問題，我還是會怕，如果真的生出來跟外公長得一樣，這個小孩我會直接丟掉！」至於吳宗憲有沒有給懷孕的壓力，吳姍儒表示爸爸希望自己一切都好、順其自然，保持健康做重要，她也不小心自爆其實婚姻一事情，妹妹和媽媽都有幫忙保密。

吳宗憲日前向《NOWnews今日新聞》透露，有打算為了對岸的生意，考慮購入私人飛機，對此，吳姍儒笑說：「他有這樣說是不是？我等等回打電話罵他。」至於爸爸的退休計畫，她則說：「他從2003年就已經說要退休，現在都已經2021年了！」意有所指表示吳宗憲已經把退休一事掛在嘴邊多年，但都沒有離開演藝圈。

▲吳姍儒（左）道歉爸爸「痛失2名愛將」，吳宗憲（右）難得公開吐真心話。（圖／吳姍儒臉書）
▲吳姍儒（左）透露爸爸吳宗憲（右）沒有給自己懷孕壓力。（圖／吳姍儒臉書）

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