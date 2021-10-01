COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美菲協防條約70週年　菲防長披露中國圖阻修訂強化

▲菲律賓推動檢討與美國締結70年的共同防禦條約，希望美方協防承諾更為明確。圖為先前美國國防部長奧斯汀（左）訪菲，與菲國防長羅倫沙納（右）會面。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓推動檢討與美國締結70年的共同防禦條約，希望美方協防承諾更為明確。圖為先前美國國防部長奧斯汀（左）訪菲，與菲國防長羅倫沙納（右）會面。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-10-01 06:28:04

（中央社馬尼拉30日綜合外電報導）菲律賓推動檢討與美國締結70年的共同防禦條約，希望美方協防承諾更為明確。菲國國防部長羅倫沙納今天表示，中國反對菲方這麼做，因為北京當局視此舉為意圖遏制中國崛起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美菲共同防禦條約訂於1951年，兩國承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公共船隻或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。菲律賓如今亟盼能修訂條約內容，更明確訂定一旦菲國遭到攻擊時美國會如何協防保衛盟友。

羅倫沙納出席紀念美菲共同防禦條約70週年活動時提起，曾有中國外交人員敦促他不要推動此事。

他說：「美國歡迎重新檢視共同防禦條約的構想，卻有局外人不以為然。有前中國大使來對我說：『請不要更動共同防禦條約。讓它維持原狀。』」

羅倫沙納稍後澄清，這次對話發生在2018年。他告訴路透社：「這令我感到驚訝，我問他原因何在？他回答說，若意圖對共同防禦條約作任何修訂，將被中國政府解讀為想遏制中國崛起。」

記者問他如何回答對方，他說：「我只是看著對方，笑了一下。」

中國駐馬尼拉大使館尚未就此事發表評論。

中國近年在南海引起主權爭議的地區快速擴展海上軍力，菲律賓曾指控中方在軍事化的人造島礁附近部署大批海上民兵，假裝是大規模漁船船隊。

菲國已數十次就此向中國提出外交抗議，並宣布今天會再提一次。

美菲軍事聯盟已持續數十年，美軍會輪調到菲國進行聯合演習，雙方也有情報交流，美國並轉移軍事硬體給菲國。

羅倫沙納表示，顯而易見，強化美菲共同防禦條約對中國不利。

他說：「中方在他們的人造島礁下了很大功夫，他們不急於找出任何解決方案。他們知道如果採取任何侵略行動，將會觸發美菲共同防禦條約。」（譯者：林治平）1100930

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀