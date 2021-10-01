美菲協防條約70週年　菲防長披露中國圖阻修訂強化

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羅倫沙納出席紀念美菲共同防禦條約70週年活動時提起，曾有中國外交人員敦促他不要推動此事。
他說：「美國歡迎重新檢視共同防禦條約的構想，卻有局外人不以為然。有前中國大使來對我說：『請不要更動共同防禦條約。讓它維持原狀。』」
羅倫沙納稍後澄清，這次對話發生在2018年。他告訴路透社：「這令我感到驚訝，我問他原因何在？他回答說，若意圖對共同防禦條約作任何修訂，將被中國政府解讀為想遏制中國崛起。」
記者問他如何回答對方，他說：「我只是看著對方，笑了一下。」
中國駐馬尼拉大使館尚未就此事發表評論。
中國近年在南海引起主權爭議的地區快速擴展海上軍力，菲律賓曾指控中方在軍事化的人造島礁附近部署大批海上民兵，假裝是大規模漁船船隊。
菲國已數十次就此向中國提出外交抗議，並宣布今天會再提一次。
美菲軍事聯盟已持續數十年，美軍會輪調到菲國進行聯合演習，雙方也有情報交流，美國並轉移軍事硬體給菲國。
羅倫沙納表示，顯而易見，強化美菲共同防禦條約對中國不利。
他說：「中方在他們的人造島礁下了很大功夫，他們不急於找出任何解決方案。他們知道如果採取任何侵略行動，將會觸發美菲共同防禦條約。」（譯者：林治平）1100930