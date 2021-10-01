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基本工資升幅上看6％　外籍看護薪資卻連續6年凍漲

▲移工、外籍看護示意圖。（示意圖／shutterstock）
▲移工、外籍看護示意圖。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-10-01 13:30:00

《四方報》報導，勞動部預計於10月8日召開工資審議委員會，討論明年調薪幅度，除了工鬥喊出8%外，媒體報導也指出因應今年經濟表現強勁，明年有望採高調幅，升幅上看6%。薪資調升後產業類移工也將一起受惠，但對於不受勞基法保障的社福類移工而言，調薪卻意味著與台灣整體勞動條件差距再一次被拉大。

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綜合媒體報導，工鬥表示明年基本工資應調漲8%到26,000元，而國發會主委龔明鑫也表示，疫情回穩後經濟逐漸復甦，再加上振興五倍卷發放將刺激經濟成長，2021經濟成長非常有可能超過6%，因此基本工資調漲幅度可以大一點。目前的基本工資為月薪24,000元，時薪為160元，若調升6%將使基本工資來到25,440元，但實際調幅須待10月8日開會後才會拍板定案。

台灣的基本薪資已經連續四年調漲（明年將是第五年），不論明年升幅為何，適用勞基法的產業類移工都將可以一併受惠，與本勞一起提高基本薪資，但長年與勞基法脫鉤的社福類移工如外籍看護、家庭幫傭等，基本薪資卻一直停滯不前，自2015年後就未有調整，使得產業移工與社福移工的薪資差距越拉越大。

外籍移工的薪資水準原本就與本勞有相當大的落差，受勞基法保障的產業移工薪資原本就不如台勞，而台灣現行法律將社福類移工排除勞基法，這樣的雙軌制度在移工族群內又產生了第二層的薪資差距，讓外籍看護的勞動條件更加弱勢。

根據勞動部2020年6月調查統計，製造與營建業移工總薪資平均為2萬8,583元，總工時平均為194.7小時；而社福移工同期總薪資平均只有1萬9,918元，且每日實際工作時間平均約10.5小時。儘管今年因應疫情全台大缺工，讓社福移工的薪資因缺人而稍有提升，但大約也只來到21,000至2,2000左右，仍無法達到與產業移工同等的待遇。且這樣的情況僅為疫情下導致的短期特殊現象，未來移工重新開放入境後，這樣的薪資也很難持續保持，未適用勞基法終究導致其各方面福利皆難被保障。

不僅如此，外籍移工來台工作皆須負擔部分健保費，而健保稅率會隨著基本薪資調升而有所調整，外籍移工不論行業別皆適用統一的健保費率，導致社福移工薪資為提升反而還要多付健保費，相對剝奪感更嚴重。

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