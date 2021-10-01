基本工資升幅上看6％　外籍看護薪資卻連續6年凍漲

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台灣的基本薪資已經連續四年調漲（明年將是第五年），不論明年升幅為何，適用勞基法的產業類移工都將可以一併受惠，與本勞一起提高基本薪資，但長年與勞基法脫鉤的社福類移工如外籍看護、家庭幫傭等，基本薪資卻一直停滯不前，自2015年後就未有調整，使得產業移工與社福移工的薪資差距越拉越大。
外籍移工的薪資水準原本就與本勞有相當大的落差，受勞基法保障的產業移工薪資原本就不如台勞，而台灣現行法律將社福類移工排除勞基法，這樣的雙軌制度在移工族群內又產生了第二層的薪資差距，讓外籍看護的勞動條件更加弱勢。
根據勞動部2020年6月調查統計，製造與營建業移工總薪資平均為2萬8,583元，總工時平均為194.7小時；而社福移工同期總薪資平均只有1萬9,918元，且每日實際工作時間平均約10.5小時。儘管今年因應疫情全台大缺工，讓社福移工的薪資因缺人而稍有提升，但大約也只來到21,000至2,2000左右，仍無法達到與產業移工同等的待遇。且這樣的情況僅為疫情下導致的短期特殊現象，未來移工重新開放入境後，這樣的薪資也很難持續保持，未適用勞基法終究導致其各方面福利皆難被保障。
不僅如此，外籍移工來台工作皆須負擔部分健保費，而健保稅率會隨著基本薪資調升而有所調整，外籍移工不論行業別皆適用統一的健保費率，導致社福移工薪資為提升反而還要多付健保費，相對剝奪感更嚴重。