吳宗憲為大陸生意買「私人飛機」　吳姍儒開罵了

主持天王吳宗憲縱橫演藝圈30多年，不過明年即將「奔六」的他，坦言將會慢慢淡出螢光幕，日前吳宗憲向《NOWnews今日新聞》透露自己在大陸的生意做得不錯，甚至打算買台私人飛機往返兩岸，消息傳出後，讓女兒吳姍儒差點動怒。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-01 15:55:16｜2021-10-01 16:12:11
吳宗憲目前手上有《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》和《小明星大跟班》3個節目，另外也加入電商經營直銷，近來卻傳出他正在計畫隱退，對此，吳宗憲表示大陸的生意有成，不過台灣仍是他的家，否認要去對岸發展，也透露未來會考慮買一架私人飛機，方便往返兩岸。
吳姍儒今（1）日出席代言活動時，被問到爸爸為了對岸的生意，考慮購入私人飛機，她驚訝表示：「他有這樣說是不是？我等等回打電話罵他。」至於吳宗憲的退休計畫，吳姍儒坦言爸爸從2003年就已經說要退休，到現在都已經2021年，看來雖然吳宗憲時常把退休一事掛在嘴邊，但內心其實對演藝圈還有些許不捨。
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